«Не смей грубить диаспоре - прослывешь безбожником»: Эмигранты из Молдовы захотели открыто наплевать на права тех, кто остался в стране

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Они захотели получить особый статус и полномочия, которых у нас с вами и в помине не было.
Несколько дней назад Центральная избирательная комиссия рассматривала законопроект, предусматривающий предоставление представителям молдавской диаспоры особых прав. Особых – это еще мягко сказано.
Документ предусматривает:
- внесение в Кодекс о выборах нового определения понятия «избиратель из диаспоры»;
- расширение спектра документов, на основании которых можно будет принять участие в выборах за пределами Республики Молдова;
- предоставление избирателям из диаспоры возможности голосовать в течение двух дней подряд в постоянных избирательных участках при дипломатических миссиях и консульствах Республики Молдова;
- установление новых критериев для создания избирательных участков за рубежом и др.
ЦИК этот документ не поддержал, а представители молдавской диаспоры подняли интернет-шумиху – дескать, не учитывают власти ее интересы!
Не знаю, как вас, но меня возмущает совсем не заключение ЦИКа, а реакция наших эмигрантов. Я не понимаю, отчего диаспоре так нужно два дня для голосования, когда мы – все те, кто живет в Молдове, – имеем в своем распоряжении только сутки. Еще раз: мы живем здесь, не диаспора, и уж если и наделять кого-то отдельными правами, так это нас.
Я не понимаю и самого понятия «избиратель из диаспоры». Что это такое? Внесите тогда уж и понятия «избиратель из Кишинева», «избиратель-правша», «избиратель, питающий особую страсть к черепахам». Не нужно изобретать «избирателей-велосипедистов» - это ни к чему.
Вне всяких сомнений решением ЦИКа будут широко и активно манипулировать на протесте, намеченном на 26 августа. В Кишинев даже съедется энное число наших зарубежных соотечественников – это их право. Вот только многие из них – заигрались, как и те, кто уже и думать не думает о Молдове, а «обрабатывает» диаспору, которой вдруг захотелось поиграть в протесты. А как же мы? А нам диаспору критиковать запрещено – обижаются, говорят, отъехавшие. Они же неприкасаемые!..
Мнение автора может не совпадать с позицией реакции.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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