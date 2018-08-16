«Не смей грубить диаспоре - прослывешь безбожником»: Эмигранты из Молдовы захотели открыто наплевать на права тех, кто остался в стране

Они захотели получить особый статус и полномочия, которых у нас с вами и в помине не было.

Несколько дней назад Центральная избирательная комиссия рассматривала законопроект, предусматривающий предоставление представителям молдавской диаспоры особых прав. Особых – это еще мягко сказано.

Документ предусматривает:

- внесение в Кодекс о выборах нового определения понятия «избиратель из диаспоры»;

- расширение спектра документов, на основании которых можно будет принять участие в выборах за пределами Республики Молдова;

- предоставление избирателям из диаспоры возможности голосовать в течение двух дней подряд в постоянных избирательных участках при дипломатических миссиях и консульствах Республики Молдова;

- установление новых критериев для создания избирательных участков за рубежом и др.

ЦИК этот документ не поддержал, а представители молдавской диаспоры подняли интернет-шумиху – дескать, не учитывают власти ее интересы!

Не знаю, как вас, но меня возмущает совсем не заключение ЦИКа, а реакция наших эмигрантов. Я не понимаю, отчего диаспоре так нужно два дня для голосования, когда мы – все те, кто живет в Молдове, – имеем в своем распоряжении только сутки. Еще раз: мы живем здесь, не диаспора, и уж если и наделять кого-то отдельными правами, так это нас.

Я не понимаю и самого понятия «избиратель из диаспоры». Что это такое? Внесите тогда уж и понятия «избиратель из Кишинева», «избиратель-правша», «избиратель, питающий особую страсть к черепахам». Не нужно изобретать «избирателей-велосипедистов» - это ни к чему.

Вне всяких сомнений решением ЦИКа будут широко и активно манипулировать на протесте, намеченном на 26 августа. В Кишинев даже съедется энное число наших зарубежных соотечественников – это их право. Вот только многие из них – заигрались, как и те, кто уже и думать не думает о Молдове, а «обрабатывает» диаспору, которой вдруг захотелось поиграть в протесты. А как же мы? А нам диаспору критиковать запрещено – обижаются, говорят, отъехавшие. Они же неприкасаемые!..

Мнение автора может не совпадать с позицией реакции.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ