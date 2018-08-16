16 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
В столичном цирке откроется выставка динозавров (Видео)
16.08.2018

Перед входом в столичный цирк поселились динозавры. Грозный тираннозавр и добряк-бронтозавр приглашают кишиневцев на выставку, которая откроется в конце рабочий недели.

Впечатления замечательные, очень интересно, необычно и первое раз я такое вижу и внук тоже. Мне подружка сказала есть эти динозавры, а внук увидел по интернету.

Прохожие на динозавров реагируют живо, особенно дети.

Впечатления от внучки потому что она очень испугалась и даже видите прижалась ко мне. Там же написано, что открытие 17 числа, я говорю – "Ну Маша, как мы пойдём если ты уже здесь боишься", говорит "Я знаю, что они игрушечные, но я все ровно боюсь".

Выставка динозавров в столичном цирке станет первой в своем роде. На ней будут представлены 20 представителей мезозойской эры.

Выставка динозавров откроется в цирке в пятницу и продлится до 1 декабря.


 
Количество просмотров:
66
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.