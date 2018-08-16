Более 260 человек приобрели жилье по программе "Prima Casă"

Более 260 молодых людей уже купили жилье по программе "Prima Casă". Еще две заявки одобрены, 17 рассматриваются.

14 ипотечных кредитов выданы госслужащим, которым государство возместит половину стоимости жилья.

Как отметил в фейсбуке премьер-министр Павел Филип, программа "Prima Casă" призвана помочь молодежи, которая хочет строить будущее на родине.

Правительственная программа предусматривает особые льготы для семей с детьми. Государство оплачивает от десяти до ста процентов стоимости приобретенного ими жилья.

До настоящего времени участники программы купили квартир более чем на 140 миллионов леев. Большинство получателей ипотечных кредитов - молодые семьи. Одна треть - холостяки. Средний возраст участников "Prima Casă" - 31 год.

Программа приобретения жилья под госгарантии действует с 26 марта. Инициировал ее премьер-министр Павел Филип. Участвовать в ней могут граждане Молдовы до 45 лет, официально трудоустроенные и не имеющие других ипотечных кредитов.