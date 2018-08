Здоровье Цифра дня: сколько бесплодных пар насчитывается в Молдове? Все больше пар в нашей стране прибегают к процедуре оплодотворения in vitro. Специалисты утверждают, что причиной бесплодия является нездоровый образ жизни, стресс, но и поздний возраст, когда пары принимают решение родить ребенка. Как говорят специалисты, бесплодие является одной из болезней века. Некоторым женщинам приходится неоднократно прибегать к оплодотворению in vitro. Врачи уточняют, что только около 40 процентов процедур успешны с первой попытки. В феврале прошлого года Министерство здравоохранения издало распоряжение, согласно которому пары могут воспользоваться бесплатной процедурой оплодотворения in vitro на основе полиса медицинского страхования. В прошлом году Национальная компания медицинского страхования выделила более 950 тысяч леев на 30 оплодотворений in vitro. С начала этого года уже было проведено 60 таких процедур, а расходы составили почти два миллиона леев. Цена оплодотворения in vitro варьируется от 15 тыс. до 35 тыс. леев

