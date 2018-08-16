Подъем 6-30, отход ко сну 20-00: режим дня для ребенка 7-12 лет

Как составить режим дня для ребенка

После того как вы установили время подъема, определите, в какое время ребенок всегда будет принимать пищу. Питание помогает корректировать биологические часы. Если ваш ребенок посещает школу или детский сад, назначьте прием пищи дома на то же время, что и там, дабы обеспечить стабильный режим питания.

Диетологи рекомендуют для детей шесть небольших приемов пищи в течение дня, каждый из которых включает немного белков, углеводов, жиров, а также фрукты и овощи. Эти приемы пищи должны быть распределены с интервалом два с половиной  три часа. Поэтому если ребенок завтракает в 7:00, второй завтрак должен приходиться на 9:30, а обед — на полдень.

Включите в режим дня время для физической активности. Лучше всего, если после пробуждения мальчик или девочка может выйти на улицу и побегать под лучами утреннего солнца. Также необходимо выделить время для активных игр во второй половине дня, ближе к вечеру. Не следует активно двигаться вечером в темноте, особенно при искусственном освещении, которое мешает производству мелатонина — гормона сна, говорящего организму, что пора спать.

Если вашему ребенку еще нет и пяти, установите время для дневного сна. Младенцы могут быть готовы к первому дневному сну уже через 45 минут после пробуждения. Малыши в возрасте до полутора лет часто нуждаются в двухразовом дневном сне. Первый сон должен начинаться через 2,53 часа после пробуждения или через четыре часа, если малыш спит один раз в день.

У дошкольников дневной сон обычно должен начинаться примерно через пять часов после подъема. После обеда происходит естественный спад энергии, поэтому в это время хорошо вздремнуть всем, даже вам. Оптимально, если дневной сон заканчивается не позже трех-четырех часов дня (за исключением младенцев, которым нужен короткий 30-минутный отдых около 17:00).

Планируя дневной сон для ребенка, не забудьте про себя. Установлено, что короткий, максимум 20—30-минутный сон не только улучшает концентрацию внимания на оставшуюся часть дня, но и защищает от болезней сердца.

Теперь установите время отхода ко сну. Например, если ваш дошкольник просыпается в 7:00 и полтора часа спит днем, он должен ложиться спать около 20:30, чтобы в совокупности получить необходимые ему 12 часов сна. Если ребенок школьного возраста встает в семь утра, он должен ложиться спать между восемью и девятью часами вечера. Учтите, что это время засыпания, а не начала подготовки ко сну — то есть в восемь-девять часов вечера ребенок уже должен находиться в кровати и спать.

Наконец, определите время начала подготовки ко сну. На все вечерние процедуры и процесс засыпания обычно уходит от 30 до 45 минут.

Ниже даны примеры режимов дня для детей разных возрастов и взрослых с учетом разного времени пробуждения.

14–15 13–14 11–12 10–11 9.25 8.25 Подъем 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30*** 6:00 Завтрак 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 Занятия 7:30–9:00 7:30–10:30 7:30–11:30 7:30–12:00 7:30–12:00 7:30–12:00 Второй завтрак 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Дневной сон 9:30–11:00 Обед 11:30 11:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Дневной сон 14:00–15:30* 11:30—14:30 12:30—14:00 Восста-

нови-

тельный сон* Восста-

нови-

тельный сон* Восста-

нови-

тельный сон* Полдник 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 Различные занятия 15:30—17:00 14:30—17:00 14:00—17:00 12:30—17:00 12:30—17:00 12:30–17:00 Ужин 17:30 17:30 17:30 17:30 18:00 18:00 Различные занятия 18:00—19:15 18:00—19:15 18:00—19:45 18:00—20:00 18:30—20:30 18:30–21:00 Начало отхода ко сну (с легким перекусом) 19:00 19:15 18:00 без дневного сна; 19:15–19:30 с дневным сном 20:00 20:45 21:15 Засыпание 19:30 20:00 19:30 без дневного сна; 20:00 с дневным сном 20:30 21:15 21:45 Общее количество сна, час. 14 13,5 12 10** 9,25 8,25

* Длительность восстановительного сна составляет 20–30 минут.

** Дети младшего школьного возраста нуждаются примерно в 11 часах сна, поэтому установите для них время отхода ко сну на 20:00.

*** Начало полового созревания смещает цикл выработки мелатонина на более позднее время. Если это возможно, выберите школу с началом занятий в 8:30 или позже, чтобы подросток не был вынужден ложиться спать рано, когда его тело и мозг физиологически не готовы ко сну. Перед сном выключайте все электронные устройства и ночники, которые могут тормозить выработку мелатонина.

Сначала наблюдайте, потом устанавливайте режим

Разумеется, это всего лишь примеры. Вам нужно разработать свой режим дня, который соответствует потребностям вашей семьи, и корректировать его по мере необходимости. Если ребенок начал ложиться спать раньше, но его по-прежнему приходится будить по утрам, попробуйте укладывать его спать еще на 15 минут раньше в течение пяти-семи дней. Сдвигайте его время отхода ко сну на 15 минут каждые пять-семь дней до тех пор, пока он не начнет просыпаться самостоятельно.

Если ребенок не может заснуть дольше 45 минут, перенесите отход ко сну на более позднее время. Среднее время засыпания составляет от 27 до 35 минут. Хороший способ определить оптимальный режим сна для вашего ребенка и всей семьи — в течение нескольких недель вести журнал сна.

Одри нашла этот метод чрезвычайно полезным. Вот что она написала мне после частной консультации:

"Вы посоветовали мне записывать время, когда ребенок просыпается, спит днем, играет, ест, ложится спать и т.д., а затем на основе этого составить режим дня, подходящий для нашей семьи. Режим дня — потрясающая вещь! Теперь, когда я слышу „Я не хочу спать!“, „Сейчас я не голоден!“, я просто ссылаюсь на режим. У нас исчез повод для множества конфликтов. Да, мне потребовалось почти три месяца, чтобы приучить ребенка к расписанию, но это работает! Я настаиваю на неукоснительном соблюдении режима и раз в несколько месяцев немного его корректирую, потому что ребенок растет и меняется. Я поняла, что не могу менять распорядок дня ребенка так, как мне вздумается".

Таким образом, стабильный режим дня, помогающий отрегулировать работу внутренних биологических часов — залог крепкого, здорового сна.

Соблюдение режима дня требует, чтобы вы назначали различные занятия и мероприятия, включая визиты к врачу, на такое время, которое не нарушает дневной и ночной сон ребенка. Если подруга предлагает вам встретиться в парке в 14:00, вы можете легко ей сказать: "Давай встретимся в половине четвертого, после дневного сна".

Сколько времени займет установление нового режима дня

Работая с семьями на протяжении многих лет, я обнаружила, что родителям стоит вставать чуть раньше детей, чтобы иметь возможность несколько минут посвятить себе, прежде чем заняться ребенком. Прием пищи в установленное для всех время позволяет вам избавиться от ощущения, будто вы повар в общественной столовой. Если кто-то из родителей поздно приходит домой, вместо общего ужина можно устроить семейный вечерний "перекус". После того как подготовка ко сну завершена, некоторые родители предпочитают укладывать каждого ребенка по отдельности. Другие считают, что общая подготовка и отход ко сну — более эффективный метод с маленькими детьми.

Регулировка биологических часов требует времени. Прогресс становится заметен не раньше, чем через три-шесть недель. Также будьте готовы к тому, что примерно через семь-десять дней после того, как вы начнете внедрять режим дня, может наступить резкое ухудшение. Я не знаю, почему это происходит, но осложнения случаются в большинстве случаев. Возможно, причина в том, что в этот момент старая система рушится, и на ее месте начинает выстраиваться новая. Во время такого внезапного спада ни в коем случае не отказывайтесь от соблюдения режима. Вы все делаете правильно. Продолжайте.

Когда вы устанавливаете стабильный режим дня и соблюдаете его семь дней в неделю, вы привлекаете в помощники саму матушку-природу. Теперь мозг вашего ребенка четко знает, когда ему нужно спать, а когда бодрствовать, и легко переключается из одного состояния в другое — по крайней мере в большинстве случаев. Неожиданный сбой в этом отлаженном механизме является явным признаком какой-либо проблемы. Возможно, ребенок заболел, испытывает стресс, переживает кризис развития или же происходит что-то другое.

Из книги "Ребенок с характером"