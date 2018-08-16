Учителя организуют протест у минобразования, требуя повысить зарплату

Инициативная группа запускает петицию, содержащую требование о повышении заработной платы для учителей и вспомогательного персонала. Акция протеста состоится сегодня, 16 августа, в 15:00.

Петиция будет направлена министерству образования, культуры и исследований в рамках акции протеста, которая состоится сегодня, 16 августа, сообщает diez.md.

"Ты педагог, родитель, ученик или простой гражданин, обеспокоенный плачевной ситуацией в системе образования? Тогда приходи к нам на запуск петиции, посредством которой мы потребуем у властей:

а) повышения заработной платы учителей на 50%,

б) удвоения заработной платы вспомогательного персонала.

Если ты считаешь, что работники сферы образования заслуживают большего, чем индексация в 8%, удели полчаса, чтобы выразить свою солидарности им", - отмечают организаторы акции.

Инициаторы протеста мотивируют проведение мероприятия тем, что система уже сталкивается с острой нехваткой преподавателей (более 1500 в 2018 году), которая усилится, если текущие тенденции сохранятся.

"Увеличение заработной платы - это не прихоть, а необходимость, если мы хотим, чтобы у нас через пять лет еще была система образования, учитывая, что 16% всех учителей старше 60 лет, а в систему ежегодно приходят только около 250 новых молодых специалистов", - утверждают организаторы протеста.

Акция протеста состоится сегодня, 16 августа, в 15:00, перед зданием министерства образования, культуры и исследований (вход в здание правительства со стороны улицы Бэнулеску-Бодони).