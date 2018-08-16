Стурза осуждает проведение военных учений в Приднестровье

Министр обороны Эуджен Стурза осуждает военные учения Оперативной группы российских войск (ОГРВ) с форсированием реки Днестр в Зоне безопасности.

Он утверждает, что маневры с использованием бронемашин и грузовиков без регистрационных номерных знаков являются провокационными действиями, нарушающими режим безопасности в регионе, пишет realitatea.md.

"Кто-то полагает, что посредством угроз может завести дружбу. Разве можно взобраться на забор, угрожать своему соседу и при этом надеяться, что он станет вашим другом? Парадоксально, но именно так пытается поступить Россия, проводя военные учения на Днестре", - написал Стурза в социальной сети.

По его словам, Российской Федерации чрезвычайно сложно объяснить, что подготовка "зеленых человечков" к форсированию Днестра в бронированных машинах не является миротворческой миссией.

"То, чем они занимаются, не обеспечивает мир в регионе. Может, ОБСЕ поможет нам объяснить им разницу?", - заключил Стурза.