Александр Слусарь: Мафия у власти боится массового выхода на площадь

Вице-председатель оппозиционной Партии "Платформа DA" Александр Слусарь подверг критике намерение правительства объявить в конце августа девять выходных дней. Как передает ИНФОТАГ, политик написал в среду в facebook, что за 27 лет независимости в Молдове уже сложилась практика объявления выходных в период 27-31 августа.

"Если между этими двумя датами попадали суббота-воскресенье, тогда все дни между 27 и 31 августа объявлялись нерабочими. В случае отсутствия выходных между Днём независимости и Limba Noastră 28-30 августа оставались рабочими. Именно такая календарная ситуация в 2018 году: 27 августа - понедельник, а 31 - пятница", - отметил Слусарь.

Он напомнил, что в конце 2017 года правительство заранее установило все возможные в нынешнем году переносы в связи с выходными днями. Тогда премьер Павел Филип отметил, что это важно, чтобы люди заблаговременно планировали свой отдых.

"Ни о каких мини-каникулах 25 августа - 2 сентября никто и не заикался". И вдруг такой неожиданно "щедрый" подарок от правящего режима - целых 9 дней отдыха. Никогда такого не было. Независимости им не нужно. Она у них есть - от народа... Уматывайте подальше, граждане. Только на протест 26 августа не выходите. Вы понимаете, граждане, как мафия боится нашего единства и массового выхода на площадь? Если нас будет много, мы можем поменять эту власть без насилия ещё до выборов в парламент", - заявил Слусарь.