ЛДПМ обсудила слияние с ПЗС. Вот что говорит руководство ЛДПМ!

Генеральный секретарь Либерал-демократической партии Молдовы Александру Фетеску утверждает, что сведения о том, что партия Закона и Справедливости (ПЗС), во главе с генералом Николаем Алексеем, присоединилась к ЛДПМ, не соответствуют действительности.

«Это не правда, слияние партий возможно только на съезде. У нас запланировано проведение съезда, но такого вопроса в повестке дня нет», – уточнил либерал-демократ.

В то же время, на вопрос, имеет ли ЛДПМ какое-нибудь отношение к ПЗС, Фетеску ответил, что в Молдове все партии имеют отношение друг к другу.

«До настоящего времени особых отношений и сотрудничества с этой партией у нас не было», – отметил Фетеску.

В свою очередь, вице-председатель ЛДПМ Александру Бужорян отметил, что официально никакого слияния не было. «Насколько я знаю, были какие-то переговоры», – уточнил он.

В то же время, отвечая на вопрос, чем завершились эти переговоры, Бужорян ответил: «Не знаю, потому что я не участвовал в этом процессе. Если будет проверенная информация, я ею поделюсь».

Андриана Кептине