Депутаты-демократы хотят приравнять Гагаузию к району

Пакет законов, связанных со статусом Гагаузской автономии, не будет рассматриваться нынешним парламентом Молдовы. Об этом сообщили корреспонденту ИНФОТАГ депутаты из правящей коалиции во главе ДПМ.

"Принятие этого пакета, который включает три законопроекта, было одним из обязательств нынешнего парламента. Но в прошлом году президент Игорь Додон не промульгировал принятые законы, вернув их в парламент. В ходе предыдущей сессии парламента не было политического консенсуса для повторного голосования по этим законам. На осенней сессии, которая будет короче, эти законопроекты также не будут рассматриваться. Тем более, что этого не следует делать перед парламентскими выборами, когда политическая борьба обостряется", - сказал депутат.

Как уже сообщалось, 21 июля 2017 года парламент принял два из трех законопроектов. В них было включено множества поправок к первоначальной редакции законопроектов. Поправки не были согласованы с представителями Гагаузии, что вызвало их разочарование.

В частности, парламент отказал Гагаузии в получении "отдельного уровня государственной власти" помимо административно-территориальных единиц первого и второго уровня. Парламент заменил "отдельный уровень" на "особый статус", что и так прописано в законе 1994 года. Представители Гагаузии заявили, что принятие законов в такой редакции "не имеет смысла".

В начале сентября 2017 года президент Игорь Додон отказался промульгировать законы, касающиеся полномочий органов власти Гагаузской автономии, и вернул их на доработку в парламент. Он мотивировал свое решение тем, что "законодательные акты не соответствуют предложениям, выработанным совместной рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и представителей гражданского общества". Додон подчеркнул, что будет настаивать, чтобы законы, касающиеся Гагаузской автономии, были приняты в редакции, разработанной совместной рабочей группой.

Предполагалось, что парламент в рамках осенне-зимней сессии повторно примет отклоненные президентом законы, вынудив его промульгировать или же прибегнуть к временному отстранению главы государства от должности. Однако депутаты так и не вернулись к этим законам - ни в осенне-зимней, ни в рамках весенне-летней сессии, которая завершилась недавно.

На принятии законов, уточняющих особый статус Гагаузской автономии, давно настаивают международные организации в лице Совета Европы, Европейского союза и ОБСЕ.