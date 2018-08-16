Главная США не отказываются от строительства здания дипмиссии на месте стадиона Посольство США в Молдове не отказывается от идеи построить новое здание диппредставительства на территории бывшего Республиканского стадиона. Комментируя отказ президента Игоря Додона промульгировать закон о передаче участка, посол Джеймс Петтит отметил, что понимает озабоченность главы государства и заверяет, что приобретение земли будет транспарентным, пишет publika.md. «Я очень уважаю президента и понимаю, о чем он думает. Но речь в первую очередь идет об участке, который годы был заброшен. Мы 10 лет искали подходящую территорию для нового здания посольства, и уверяю вас: любая сделка по покупке земли для этих целей будет транспарентной и законной», - сказал посол США в Молдове Джеймс Петтит.

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