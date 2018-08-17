Корнелиу Чуря: ПДС и ППДП планируют в Молдове госпереворот (ВИДЕО)

СМИ писали, что ее НПО лоббировало партии Майи Санду и Андрея Нэстасе. Поэтому, считает Чуря, лидеры ПДС и ППДП должны объяснить, что конкретно их связывало с организацией. В противном случае, будет понятно, что они продвигают в Молдове повестку, цель которой - свержение нынешней власти.

"Думаю, скрытые мотивы многих людей в окружении Майи Санду и Андрея Нэстасе - создание беспорядков, и возможно, организация госпереворота. Вполне очевидно, что люди из их окружения являются агентами российских спецслужб", - сказал политический комментатор Корнелиу Чуря.

Полковник Службы информации и безопасности Александр Попеску говорит, что наши правоохранители, вероятно, располагают информацией о связях некоторых наших политиков с организацией Open Dialog Foundation. Он также отметил, что российские спецслужбы поддерживают силы, которые стремятся к дестабилизации ситуации в Молдове.

"Я говорю о таких действиях, как организация беспорядков. Это оказалось на руку Кремлю, поэтому нам не следует рассчитывать на спокойствие и снижение его влияния в этой зоне", - сказал полковник СИБ Александр Попеску.

Главу польской организации Open Dialog Foundation Людмилу Козловскую выслали из Евросоюза по подозрению в связях с российскими спецслужбами. Ее НПО лоббировало также интересы рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Известно, что организацию неофициально финансировал казахский олигарх Мухтар Аблязов.

В декабре прошлого года в отчете, представленном в Европарламенте, НПО обвинили в причастности к гибридной войне, которую Россия ведет против Запада. В документе говорилось, что российские спецслужбы завербовали Козловскую для проведения диверсий против Европы.

Британское издание Financial Times писало, что организация также оказывала адвокатские услуги таким предполагаемым политическим осужденным как Ренато Усатый и лидер экстремистского движения "Антифа" Григориий Петренко.

Кроме того, НПО активно поддерживало правую оппозицию в Кишиневе. Оно финансировало поездки лидеров ПДС и ППДП, и неправительственных журналистов, на форумы и собрания в Брюсселе и Страсбурге.