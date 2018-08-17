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Экономика
Пожилые люди рассказали о результатах пенсионной реформы
17.08.2018

Благодаря валоризации пенсий пожилым людям стало немного легче жить. А проработавшие всю жизнь в сфере образования, наконец, чувствуют заботу государства. 

Елена Войку работала учителем начальных классов в селе Климэуць Шолданештского района.

"Пенсия была малюсенькая - 600 леев. Затем каждый год стала повышаться. Теперь вроде стало хватать - ведь у нас и телефон, и телевизор, и за электроэнергию надо платить", - cказала пенсионерка Елена Войку.

Сейчас женщина рада возможности проводить время с детьми и внуками. 

"С тех пор как вышла на пенсию, никуда не хочу ездить. Дома сижу, по хозяйству хлопочу, еду внукам готовлю. Трудности есть, но пенсия стала больше, и надеюсь, повысят еще", - сообщила пенсионерка Елена Войку. 

С 1300 до 3300 повысили пенсию и Михаилу Штирбу. 

"Я доволен этой реформой, ведь до сих пор пенсии были очень маленькие. Благодаря правительству и министерству социальной защиты теперь у меня появились лишние деньги, чтобы купить внукам конфеты или что-нибудь еще, что раньше не мог себе позволить", - заявил пенсионер Михаил Штирбу.

Пенсионер убежден, что правительство делает все возможное, чтобы пожилые получали достойные пособия.

"В правительстве понимают, что этого недостаточно, но делают все, что возможно", - сказал Михаил Штирбу.

Валоризация пенсий прошла в несколько этапов. Всего изменения коснулись 314 тысяч пенсионеров. С 1 октября пройдет следующий этап валоризации. Пособия повысят тем, что вышел на пенсию с 2014 до 31 марта 2017 года.


 
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