Игорь Додон: Выход Молдовы из Энергетического совета СНГ приведет к новым проблемам с Россией

Правительство Молдовы в очередной раз намерено обострить отношения с Россией, готовя решение о выходе из Электроэнергетического совета СНГ. Об этом заявил Игорь Додон в интервью российскому изданию "Политика сегодня".

Как сообщает ИНФОТАГ, Додон напомнил о том, что Молдова состоит в электроэнергетическом совете СНГ с 1992 года.

"До сих пор нам никто не мешал сотрудничать в области энергетики с другими странами, в том числе с Румынией. Более того, Румыния уже много лет закупает в приднестровском регионе Молдовы электроэнергию для своих нужд", - обратил внимание глава государства.

Он не сомневается, что власти ищут предлог для обострения ситуации с Россией.

"Этот шаг преследует минимум две цели. Первая, внутренняя - в преддверии парламентских выборов 2019 года создать атмосферу напряженности в обществе, вновь ввести в повестку дня геополитику и в угоду евроунионистам повысить напряженность с Россией. Вторая цель внешняя - доказать своим "кураторам" на Западе, что Молдова продолжает идти "верным" курсом на нагнетание отношений с Россией", - полагает он.

Додон решительно осудил этот шаг правительства, так как он идет вразрез с национальными интересами страны, который предусматривает сохранение партнерских и взаимовыгодных отношений и с Западом, и с Востоком.

Электроэнергетический совет СНГ образован в 1992 году, являясь межправительственным органом СНГ. Важнейшее направление его деятельности - создание правового пространства государств СНГ в области электроэнергетики. Члены совета проводят совместные скоординированные мероприятия для устойчивого электроснабжения каждой из стран сообщества. В состав совета входят главы электроэнергетических ведомств государств - участников СНГ и руководители национальных энергетических компаний.