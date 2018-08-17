«Моя любовь»: жена примара Оргеева показала взрослого сына от первого брака

Жена примара Оргеева Илана Шора, певица Жасмин, обратилась с нежным поздравлением к своему старшему сыну Михаилу, отметившему 21-летие.

Популярная исполнительница запостила очень личное поздравление в своем аккаунте. Счастливая мать не поскупилась на восхищенные слова в адрес молодого человека, пересыпая их сердечками.

- Сын - особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад, в этот день ты появился в моей жизни. Моя любовь, мой сын!!! Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок, - написала Жасмин в Instagram, поставив тег #ЛюблюНеМогу.

На фотографии, выложенной Жасмин, они с сыном стоят возле столика в приморском ресторане. Черноглазый юноша с бородкой нежно обнимает мать.

У Жасмин трое детей. Михаил родился у певицы в браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым. С супругом Жасмин рассталась после 10 лет совместной жизни, после того как стало известно, Семендуев избивал ее. Однажды певицу даже госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

От второго мужа, примара Оргеева Илана Шора, у Жасмин есть шестилетняя дочь Маргарита и двухлетний сын Мирон. Певица вышла замуж за Шора в 2011 году. Примар младше Жасмин на девять лет.

Жасмин с сыном Михаилом

Жасмин с первым мужем, Вячеславом Семендуевым