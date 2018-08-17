Уничтожавшая образование в Молдове Майя Санду популистски пообещала повысить зарплаты учителям

Если партия «Действие и солидарность» (ПДС) придет к власти, то зарплаты учителей вырастут минимум на 50%, самоуверенно сказала лидер Майя Санду.

Это популистское заявление политик сделала в связи с состоявшейся сегодня, 16 августа, акцией протеста столичных учителей и представленной ими петиции. Впрочем, когда она сама занимала должность министра просвещения, денег на увеличение зарплаты педагогам у правительства не нашлось.

- Повышение зарплаты учителей больше нельзя откладывать! Когда мы придем к власти, ПДС возьмет на себя ответственность повысить не менее чем на 50% зарплаты всех сотрудников сферы образования, - написала Майя Санду в Facebook.

Ключевые слова здесь – «придем к власти». Следует напомнить, что именно во время ее руководства министерством просвещения были закрыты десятки школ. Это стало частью внедряемой ею реформы, которую теперь она представляет как очень успешную. Но денег на повышение зарплат учителям тогда так и не нашлось. Так откуда им взяться сейчас?

- Почему это не было сделано, когда Майя Санду и ее бывшая партия ЛДПМ были в правительстве? - задались справедливым вопросом пользователи.

Как обычно, лидер ПДС обвиняет всех вокруг, но только не себя, совершенно забывая, что сама являлась членом правительства во время «кражи века»

- Нынешнее правительство не заботится о насущных потребностях граждан и тратит деньги, чтобы покрыть кражу из банковского сектора, для финансирования популистских проектов, строительства заборов, которые будут защищать от граждан, требующих соблюдения своих конституционных прав. Это правительство не нуждается в обучении или учителях. Образование является главной опасностью для этого правительства, которое держится у власти благодаря лжи и манипуляциям. Но наше общество остро нуждается в качественном образовании, мотивированных и хорошо подготовленных учителях, - утверждает погрязшая во лжи и манипуляциях Майя Санду.

Кстати, одной из причин ее отставки с поста министра просвещения в 2014 году была зарплата учителей, которая, по мнению коммунистов, должна составлять не менее 500 евро.