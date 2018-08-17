«Модный приговор» политикам и звездам шоу-бизнеса вынес самый популярный стилист Молдовы

Известный парикмахер Василий Горбачев рассказал о проблемах стиля Нелли Чобану, Наталицы Барбу и других известных дам.

Мы живем в эпоху образов, когда собственный стиль человека влияет на его личную жизнь, карьеру и взаимоотношения в обществе. Годами и десятилетиями направления в модной индустрии сменяют друг друга, но бессменными остаются профессионалы этого искусства. Самый популярный стилист в нашей стране Василий Горбачев вот уже около сорока лет приносит известность Молдове благодаря многочисленным победам на международных конкурсах и преображает модниц, делая их имидж неповторимым. Корреспондент «Блокнота Молдовы» испытала на себе весь процесс «перезагрузки», а заодно расспросила о новинках этого сезона, необычных капризах клиентов и семейном деле всей жизни стилиста.

Дамам после 45 лет обязательно нужно становиться блондинками

- Василий, недавно вы отпраздновали свой день рождения. Каждый человек с годами меняется не только внешне, но и внутренне. Какие существенные изменения вы заметили в себе на этом рубеже лет?

- Я никогда не скрывал свой возраст. Мне 54 года. За этот период жизненные ситуации и трудности, которые моей семье преподнесла судьба, изменили меня – я стал самим собой, перестал играть, и чувствую облегчение от того, что мне нечего скрывать. Я стал обращать внимание на мелочи, которые для некоторых людей являются очень важными. Если раньше Василий Горбачев мог пройти мимо бабушки с протянутой рукой, не обратив на нее внимания, то сегодня он обязательно поможет. Я стал более чувствительным, милосердным и сентиментальным.

- Сейчас у вас есть собственный стиль. А как обстояли дела раньше, когда были студентом?

- В молодости я старался кому-то подражать. Кумирами того времени считал Игоря Николаева и Валерия Леонтьева, поэтому в моем образе присутствовали длинные волосы и усы. Я считаю, что до 25 лет можно экспериментировать со своей внешностью, но ближе к четвертому десятку личный образ уже должен сформироваться. В сегодняшнем возрасте моя седина меня устраивает, я не пытаюсь ее закрасить, потому что в этом есть своя изюминка. Но вопрос седины ни в коем случае не относится к женщинам, я считаю, что представительницы прекрасного пола должны красить волосы. Если я вижу женщину с сединой, то предполагаю, что у нее либо нет денег на покраску, либо нет желания следить за собой. Дамам после 45 лет обязательно нужно становиться блондинками. Уточню, что блонд – это не только белый цвет, это достаточно широкий спектр оттенков, начиная от теплого, золотисто-пшеничного, и заканчивая холодным пепельным.

- Как вы относитесь к тому, что сегодняшний Кишинев переполнен парикмахерскими?

- Я ни на один день не оставил пост парикмахера, за исключением семинаров, которые проходили в крупных городах СССР и странах Европы. Это и спасло меня в сложных девяностых, так как я был единственным, кто привозил новинки в столицу. Я застал самый «вкусный» период Советского Союза, когда поход к парикмахеру выглядел как семейный ритуал. Это была настоящая культура, которая сейчас напрочь отсутствует. В то время, когда я получал образование, соответствующий департамент должен был убедиться в том, что район, в котором ты проживаешь и собираешься работать, нуждается в таком специалисте. Парикмахеров было ровно столько, сколько нужно стране - ни больше, ни меньше. Я считаю, что это было правильно, потому что сегодня каждый, кто закончил три курса парикмахерского искусства, мнит себя стилистом, а своим непрофессионализмом портит репутацию настоящих гуру, у которых за плечами довольно богатый багаж знаний и опыта.

Поздравление коллектива с днем рождения

Самые капризные клиенты - невесты

- Как вы настраиваетесь на образ клиента? Вам важно сначала узнать его характер, или достаточно оценить внешний облик, чтобы определить вектор его стиля?

- Безусловно, важно узнать внутреннее состояние человека, его образ жизни и взгляды. Например, недавно ко мне за помощью обратилась женщина, которая по возрасту переступила рубеж пятидесяти лет. Она, одетая в легкую одежду и модные кроссовки, мечтала о буйстве красок на голове, но во всех столичных парикмахерских ей отказывали. Для нее это желание было важным, мы его исполнили. Скорее всего, этой женщине будут оборачиваться вслед, но ей комфортно в этом образе, это был ее внутренний крик души.

- Насколько часто к услугам стилиста прибегают мужчины?

- В последнее время количество клиентов мужчин увеличилось, это состоявшиеся люди в возрасте от 35 лет и выше. Если мужчина решился на работу со стилистом, то он полностью ему доверяет. То есть, если я говорю, что надо сделать другую стрижку или сделать уход за лицом - мужчины не спорят, а всегда идут и делают. Весь процесс достаточно четкий и относительно быстрый, по сравнению с женщинами, которые подвержены смене настроения - вчера им нравилось одно, сегодня им это не нравится, долго принимаются решения. Но хочу отметить, что сегодня мужчины тоже стали разбираться в модных тенденциях – узнают о новинках причесок и новых бородок.

- Кто из клиентов самые капризные?

- Сейчас появилась новая клиентура - это те, кто переехал когда-то из села в район, а потом из района наконец-то добрался в столицу. Все они, уже зайдя в салон, диктуют свои условия и правила. Им кажется, что из социальных сетей они почерпнули для себя достаточно много информации для познания искусства стиля. Конечно, по возможности я доказываю, как лучше будет выглядеть новый образ. Но если клиент доводит нашу работу до абсурда, то от такого сотрудничества лучше отказаться. Ну и не будем забывать о капризах прекрасных невест, они приходят к мастеру уже изначально нервными и с переживаниями о предстоящем мероприятии. Из многочисленного количества невест только одна была послушной – ее в салон с самого утра жених и мама привели в нетрезвом состоянии после гуляний на девичнике, вот она и была молчаливой. Будем считать это свадебным казусом – с кем не бывает?

- Какая из просьб клиентов оказалась самой несуразной?

- Клиентка попросила сделать ей интимную стрижку, хотя я такими вещами никогда не занимаюсь. Даже при большом желании я не знаю, как это делать.

Мужчины стали частыми гостями модного салона

Женщинам в парламенте пора перестать носить прически советского периода

- Во всем мире наука имиджеология идет бок о бок с политикой. Скажите, а вам нравится, как одеваются молдавские политики?

- Когда я наблюдаю с экранов телевизора за образами молдавских женщин-политиков, то в глаза бросаются безумные «пластиковые» начесы, которые были модными в советское время. Советую им понять: женщина в 50 лет должна носить короткую стрижку, желательно не используя на ее фиксацию несколько баночек лака. Для меня, например, идеальный стиль политика - стиль Ирины Хакамады. Мне также нравится, как выглядит первая леди страны Галина Додон и министр образования Моника Бабук - видно, что они следят за своей внешностью и имиджем.

- А как вы можете оценить стиль представителей нашего молдавского шоу-бизнеса?

- До того, как Наталица Барбу уехала жить в Румынию, в одном проекте мне выдался случай поработать над ее имиджем. Рыжие кудри придавали ей эффектности. А сегодняшнее «каре», на мой взгляд, сделало ее менее яркой. Пряди шоколадного цвета у Нелли Чобану всегда смотрелись выигрышными со сцены. Но после того, как она решила стать блондинкой, певица слилась со всеми остальными артистами. Хотелось бы найти ответ на вопрос, почему практически все певицы на молдавской эстраде вдруг стали белокурыми, и не всегда удачно покрашенными, с пережженными волосами. Ведь они должны понимать, что именно артисты со сцены несут моду таким образом, чтобы им хотелось подражать. Из всех представителей шоу-бизнеса могу выделить Олю Тиру, она современна - в выборе своего стиля и репертуара.

- А как вы относитесь к кардинальным изменениям внешности при помощи пластической хирургии?

- Я всегда поддерживаю решение моих клиентов сделать пластику, главное - чтобы она была удачной. Да и сам не скрываю, что обращаюсь к услугам косметологов. Я не противник пластики, я против плохого внешнего вида. Сейчас люди выглядят намного моложе, чем раньше, и это радует. Современные технологии позволяют продлить молодость – наука в этой отрасти шагнула далеко вперед.

- Вас часто можно увидеть на светских мероприятиях. Скажите, что может вызвать у вас раздражение при оценке внешнего вида у присутствующих модниц?

- Прическа, которая женщине не идет. Не нужно выходить в свет с шевелюрой, покрытой тонной лака, бусинками и стразами. В этом случае я бы посоветовал просто помыть волосы и распустить, создать естественный образ, используя украшения ручной работы. Что касается оценки нарядов, то в глаза всегда бросаются женщины с пышными формами, решившими обтянуть себя одеждой явно на размер меньше. Любые недостатки необходимо умело скрывать, а не выставлять за достоинства. Я, как человек, рожденный под знаком зодиака Льва, обладаю прямолинейным характером, поэтому сдерживать свои эмоции мне крайне сложно. Если мне во внешнем виде что-то не понравится, то я обязательно выскажу свое мнение, хотя прекрасно понимаю, что такая критика может обидеть человека.

- Вы долгое время участвовали в роли стилиста в популярной передаче «Новая я» на канале ТНТ. Расскажите интересный случай, который вам запомнился.

- Концепция передачи была выстроена таким образом, чтобы на примере преображений показать, как новые образы в одночасье могут изменить жизнь женщины, делая ее глаза счастливыми. Все участницы проекта восхищались и выражали свои слова благодарности всей команде профессионалов. Но был случай, который удивил нас всех. На съемки была приглашена актриса театра имени Чехова, ей уже было за 60, впервые мы увидели ее в невзрачных джинсах и свитере. Было решено полностью изменить ее имидж – из причесок остановили свой выбор на стрижке «паж», подобрали красивый миловидный макияж, надели стильный костюм. Но когда она увидела себя в зеркале впервые после преображения, вместо эмоций восхищения мы услышали единственное слово «Ужас». Благодаря креативному подходу редакторов сюжет был смонтирован так, что героиня передачи поняла, как некорректно она поступила по отношению к профессиональной команде. Но самое смешное, что до сих пор актриса не сменила эту стрижку.

Счастливая участница передачи "Новая я"

Сын не пошел по нашим стопам

- Ваша работа и семейная жизнь тесно взаимосвязаны между собой – вместе с супругой и сыном вы ведете общий бизнес. Как вы пришли к такому решению?

- Моя супруга Марианна много лет профессионально занимается дизайном одежды, мы вместе работаем с нашими клиентами, находим им новый образ. А сына Эдуарда было решено назначить нашим общим директором. Кстати, начальник у нас строгий, но дома в неформальной обстановке с ним можно договориться (смеется). Раньше мы как родители мечтали видеть его дизайнером одежды и даже подыскали в Италии необходимые учреждения, где можно получить достойное образование в этой сфере. Но сын выбрал совсем другое направление – профессию маркетолога. У него другие увлечения - он любит хоккей, футбол и автомобили. Зато ни на минуту не пожалели о том, что доверили ему управлять нашим общим делом - если сын за что-то возьмется, то обязательно доведет дело до конца. Может, в будущем всё же взыграют наши гены, и он пойдет по нашему пути.

- Как вы познакомились с Марианной?

- Это было еще в далеких 90-х. Она пришла в салон сделать спиральную завивку, и я по неосторожности сжег ей волосы, а потом занялся их лечением. Вот так мы их лечим 26 лет. Ну а если серьезно, я безумно горжусь тем, что рядом со мной всю жизнь рука об руку идет такой талантливый человек. Объединив наш творческий потенциал, мы создали пять коллекций одежды и организовали грандиозный показ на шоу «Творение», которое проходило в 2004 году. В семье мы оба лидера, но я научился уступать. Конфликты есть, как и у любых супружеских пар, но с возрастом мы научились многое прощать и договариваться друг с другом, это нас и объединяет.

- А кто в вашем доме готовит?

- Я люблю готовить и удивлять новыми блюдами близких и друзей. Мне нравится использовать в приготовлении еды те продукты, на сочетание которых немногие решаются. Этот процесс происходит на уровне собственной интуиции, а потом спустя время из просторов Интернета я узнаю, что эти кулинарные изыски давно уже пользуются популярностью. Я люблю, как моя супруга готовит красный украинский борщ, повторить этот шедевр не удается никому. А мое фирменное блюдо – приготовленная в духовке свинина с добавлением меда, чернослива и приправ, которые для нас выращивает моя любимая теща.

- Вы так вкусно говорите о еде, при этом находитесь в прекрасной физической форме. Это благодаря изнурительным диетам или спортивным нагрузкам?

- В моем ежедневном рационе нет ограничений, просто все должно быть в меру. Рассказы о переедании – это не про меня. Но и фитнес-зал обязательно присутствует в моей жизни, утро должно начинаться со спорта.

С супругой Марианной и сыном Эдуадром

Пластик очень моден в этом сезоне

- Сейчас модно вести свои блоги и страницы в социальных сетях. У вас есть такая зависимость?

- Сегодня социальные сети стали бичем. Они, безусловно, нужны, но хотелось бы жить в реальном мире. В последнее время я перестал быть активным пользователем соцсетей, особенно это касается популярного Фейсбука. Перелистывая ленту событий в нем, можно потерять много своего личного времени на то, чтобы увидеть, кто чем питается, какие посещает рестораны и ночные клубы. Инстаграм в этом плане полезнее, но свои работы я всё равно напоказ не выставляю, это прерогатива начинающих парикмахеров или тех, кто очень нуждается в наработке новых клиентов.

- На что стоит обратить модницам этой осенью?

- Сейчас особенно актуальна индивидуальность. Даже если к старому платью подыскать модную деталь (будь то яркий поясок или сережки с браслетом из пластика, который очень моден в этом году), образ тут же заиграет новыми красками. Что касается волос - модно всё, что идет вашему типу лица. Главное - не переборщить с длиной и цветом.

- И главный вопрос: насколько для мужчин важна внешность женщины?

- В том, что мужчина любит глазами, есть определенная правда. Способность реагировать на женскую красоту - естественное свойство мужчины, заложенное природой. Это происходит на уровне инстинкта: их головы автоматически поворачиваются в сторону ухоженных и стильных девушек. Скорее всего, поэтому я не езжу за рулем, иначе как успеть разглядеть представительниц женского пола? (шутка).

Всегда в окружении красивых женщин

Татьяна Меделян