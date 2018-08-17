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На устах
Глава МИДЕИ принял представителей Всемирного еврейского конгресса
17.08.2018

Выполнение Плана действий по внедрениию Декларации парламента Республики Молдова о принятии Отчета Международной комиссии по изучению Холокоста, особенно в отношении приоритетных областей, так как образование, сохранение памяти о жертвах Холокоста, борьба с антисемитизмом и совершенствование национального законодательства в этой области обсудили министр иностранных дел и евроинтеграции РМ Тудор Ульяновски и вице-председатель Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер, находящийся  с рабочим визитом в Молдове, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.

В ходе дискуссии собеседники обсудили некоторые аспекты международного сотрудничества Республики Молдова, в частности в рамках Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), взаимодействие со Всемирным  еврейским конгрессом и другими профильными  организациями.

Тудор Ульяновски поблагодарил вице-председателя Всемирного еврейского конгресса за поддержку, оказываемую нашей стране в достижении целей, изложенных в вышеупомянутом Плане действий.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Конгрессом и рады видеть в Молдове  его представителей, обсудить действия, которые мы проводим вместе для выполнения обязательств, взятых на себя властями Республики Молдова», - сказал глава МИДЕИ.

В свою очередь, Роберт Сингер отметил обязательство молдавских властей в построении  общества в духе толерантности, недискриминации и соблюдения прав граждан всех этносов, и подтвердил готовность Всемирного еврейского конгресса   поддерживать усилия Молдовы в  выполнении программы реформ.

Напомним, в июле 2016 года парламент РМ принял Декларацию о принятии окончательного отчета Международной комиссии по изучению Холокоста (председатель Эли Визель), а в январе 2017 года правительство утвердило План действий по его реализации. Ежегодно 27 января наша страна отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.

Основанный в 1936 году в Женеве Всемирный еврейский конгресс – международное  объединение, представляющее еврейские общины и организации 115 стран, со штаб-квартирой в Нью-Йорке.  Организация отстаивает права и интересы евреев на государственном, парламентском, международном уровнях. 


 
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