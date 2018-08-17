«Боюсь потратить свою жизнь на памперсы»: В Молдове рожают меньше всех в мире

Деньги - это далеко не главная причина отказаться от рождения детей.

Несколько дней назад «Би-Би-Си» опубликовал материал, повествующий о том, что все большее число южнокорейских женщин предпочитает не вступать в брак, не иметь детей и даже не иметь отношений с мужчинами. Демографы бьют тревогу.

В Молдове ситуация не лучше. Только у нас, у Сингапура и Гонконга коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) ниже, чем в Южной Корее. Согласно данным Всемирного банка, он равен 1,2. Грубо говоря: на одну женщину в Молдове приходится… один ребенок. И этого мало – хотя бы с учетом повальной эмиграции.

Отчего молдавские женщины не заводят детей или «ограничиваются» одним малышом? Мнения в нашей редакции разделились.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Крадут покой у родителей»

В любой культуре существует широко распространенное мнение, что дети приносят счастье, - говорит английский профессор Наттавудха Повдтхави из университета Йорка. - Но на самом деле дети не дают матерям реализовываться в жизни. Думая о родительстве, мы обычно рисуем себе картины красивых мальчиков и девочек, безупречных во всех отношениях. Но проведенные нами исследования доказали, что, хотя дети и приносят взрослым немало радости, но они не являются прямым источником счастья. Ежедневные переживания: «Вдруг что-то случится с моей девочкой в школе» или «Как мне уберечь ее от слез» незаметно крадут ощущение покоя и равновесия у родителей. Плюс они проводят огромное количество времени в заботе о потомстве, из-за чего чувствуют себя менее эффективными.

МНЕНИЕ ЗА

«Боюсь потратить свою жизнь на памперсы!»

- К сожалению, общество у нас с большим скрипом принимает тот факт, что девушка, если не болеет, если у нее есть «подходящий» мужчина, не хочет иметь детей. Особенно близкие родственники девушек, которые почему-то считают, что вправе распоряжаться ее репродуктивной функцией, как будто это семейная реликвия...

Да, я не хочу иметь детей! Это не значит, что я не люблю их в принципе, нет - люблю, но на расстоянии и дозированно. Просто себя, свое здоровье и свою жизнь я люблю больше. Сколько интересного можно пропустить в мире, мотаясь между кухней, детской, садиком, работой, школой! И так годами. Я не хочу быть загнанной лошадью, которая галопом бежит с работы в магазин, из магазина с баулами домой и приковывает себя к плите, падая, не чувствуя ног, на кровать. Я не хочу разваливаться после беременности и родов, прописываясь в поликлиниках, чтобы восстановиться. Я люблю жизнь и ее прелести, и хочу ими наслаждаться! Можете называть меня эгоисткой, но кто сказал, что эгоизм – это плохо?

Конечно, многочисленные родственники клюют меня каждый день, напоминая, что ПОРА рожать! Пугают, что в старости «некому будет стакан воды подать». Не боюсь остаться в старости одна - боюсь «профукать» свою жизнь!

Надежда ОДУДОВСКАЯ

МНЕНИЕ ПРОТИВ

«Родила бы третьего, если бы в Молдове была хорошая медицина!»

- Дети – это счастье! Вы можете увидеть это по моим мешкам под глазами! Все потому, что за счастье нужно платить бессонными ночами, вечными переживаниями и страхами, постоянным отказом от многих своих желаний, непроходящей усталостью, необходимостью носить тяжести и прочее. И все равно дети – это счастье. Иногда оно похоже на мазохизм, но точно — счастье!

Я всегда мечтала родить троих, но ограничилась двумя. Даже не из-за денег, которых всегда не хватает. А потому, что я больше не способна выдержать стресс, вызванный страхом за здоровье детей. Думаю, за здоровье своих детей боятся родители всего мира, не только Молдовы. Но у нас здесь еще страшнее. Слишком несовершенна наша медицинская система, слишком много решений вынуждены принимать наши родители за врачей, которые не хотят брать на себя ответственность, слишком плохие условия в наших больницах. Последние, кстати, в последнее время выглядят получше, во многих сделан ремонт хотя бы частично. Но это больше касается столицы. В провинции все намного хуже. Взятки тоже никто не отменял. Не заплатишь – рискуешь не получить адекватную помощь. Но и они далеко не всегда гарантируют благополучие.

Лидия ТКАЧ

СПРАВКА «КП»

«Движение бездетных» возникло в США в 70-х годах, после того, как две феминистки - Ширли Радл и Элен Пек - организовали сообщество «Национальное объединение для НЕ-родителей». Впоследствии они написали множество книг на тему пользы бездетности, а сама организация просуществовала вплоть до 1980 года. Термин же «чайлдфри» появился в 1990 году, с легкой руки школьной учительницы Лесли Лафайет, которая также прославилась борьбой за возможность быть хозяйкой своего тела и не платить налог на бездетность.

ПАВЕЛ МУНТЯН