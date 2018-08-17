Удар ниже пояса: Санду и Нэстасе – ставленники Кремля!

Да-да, вы не ослышались: ныне протестующая в Молдове правая оппозиция подчиняется марионеткам Москвы, коими внезапно оказались Андрей Настасе и Майя Санду. И это – не вымысел «желтой прессы», а мнение из ЕС!

История началась в декабре прошлого года, когда Европарламент, получив некий компроментирующий документ, обвинил польскую НПО «Open Dialog Foundation» в причастности к «гибридной войне» России против Запада. Именно эта организация активнее всех защищает протестующих в Кишиневе в информационном пространстве Европы. 15 августа стало известно, что ее главу, гражданку Украины Людмилу Козловскую, депортировали из Евросоюза за связь с российскими спецслужбами.

Также выяснилось, что НПО якобы финансирует еще один агент Кремля – казахский олигарх Мухтар Аблязов, у которого с Козловской существует тайная любовная связь...

В какое же страшное время мы живем! Только представьте: гражданка Украины, которая является российским агентом, по приказу из Москвы закручивает роман с казахским олигархом, который тоже оказывается российским агентом.

Все это делается для того, чтобы агент-олигарх профинансировал создание российской шпионской конторы в Польше, которая будет выдавать себя за правозащитную НКО. Предназначение этой организации очевидно – сеять ересь и хаос в головах ни о чем не подозревающих граждан Евросоюза. Правда, коварные русские начинают почему-то с Молдовы, где всячески поддерживают протесты Андрея Нэстасе и Майю Санду против законных властей – «большинства» Плахотнюка и компании...

Лихо закручено, не правда ли? Хоть прямо сейчас бери и неси сценарий в Голливуд для экранизации в жанре «шпионский триллер»! Если же серьезно, то все это похоже на очернение правой оппозиции со стороны могущественных покровителей правящей власти Молдовы – США. Ни для кого не секрет, что Плахотнюку и его команде давно удалось установить более чем тесные связи с Вашингтоном. В свою очередь, американцев не устраивает усиление в Молдове протеже Брюсселя, коими как раз и являются Санду и Нэстасе...

И вот по имиджу правой оппозиции мощный удар, причем откуда не ждали – из недр Европарламента. Просто у неких бюрократов неизвестно откуда появился компроментирующий документ, основанный неизвестно на чем… Поистине дьявольское коварство! Впрочем, уже не важно, действительно ли Нэстасе и Санду связаны с тайной войной Кремля или это гнусная ложь. Факт в том, что их противники в Молдове (или США) нанесли им запрещенный удар ниже пояса – обвинили в связях с Москвой. А в условиях нынешней «шпиономании» и антироссийской паранойи это – смертный грех, от которого практически невозможно отмыться.

Схватка «сильных мира сего» за Молдову продолжается. И чем дальше, тем более грязными и изощренными становятся их приемы...

Роман Арделяну