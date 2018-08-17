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В Молдове начались Дни диаспоры
17.08.2018

Организуя ежегодно подобные Дни, правительство рассчитывает привлечь диаспору и гражданское общество к устойчивому развитию страны.

Дни диаспоры стартуют в пятницу, 17 августа, в Молдове.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в бюро по связям с диаспорой Госканцелярции, они начнутся с VIII-го Конгресса диаспоры, в котором примут участие более 140 граждан РМ, проживающих за границей и представители руководства республики.

Они обсудят политики правительства для диаспоры, влияние миграции на экономику РМ, а также на образование и социальную защиту.

В субботу, 18 августа, в рамках Дней бюро организует Кубок диаспоры по мини-футболу, за который сразятся четыре команды.

Организуя ежегодно подобные Дни, правительство рассчитывает привлечь диаспору и гражданское общество к устойчивому развитию республики, укрепить способности диаспоры и наладить ее связи с согражданами.


 
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