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Здоровье
Число заболевших корью в Молдове увеличилось до 71
17.08.2018

Новые случаи заболевания корью. Только в Чадыр-лунгском районе болезнь диагностировали у 71 ребенка, 47 госпитализировали.

Инфекционное отделение райбольницы Чадыр-Лунги переполнено. 20 пациентов разместили в отделении неврологии.

Большая часть заболевших - в селах Копчак, Казаклия и Бешгиоз. В последнем селе в двух семьях заболели 17 детей. Они отдыхали в одном из летних лагерей в Унгенском районе, который действовал нелегально.

Почти все заболевшие дети не были вакцинированы против кори по религиозным убеждениям.

Чтобы предупредить распространение болезни в этих трех селах, врачи ежедневно будут проверять семьи с детьми. 

Власти Чадыр-Лунги запретили проводить массовые культурные мероприятия. А детские сады закрыли на карантин. 

Напомним, что случаи заболевания корью зарегистрировали также в Вулканештах, в двух селах Унгенского района и в Тараклии. Премьер Павел Филип потребовал от министра здравоохранения Светланы Чеботарь расследовать причины, которые привели к распространению заболевания.


 
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