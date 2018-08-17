О чем говорят результаты археологиеских раскопок в Кишинёве. Марк Ткачук представил публичный отчет.

15 августа в Кишинёве на пешеходной улице археологи Высшей антропологической школы представили публичный отчет о результатах раскопок исторического центра.

Отчёт был представлен в виде 30-минутного фильма «KISCHINEFF. Глубина города», фотовыставки и комментариев экспертов.

Раскопки велись летние месяцы на Пушкинской горке и в периметре Армянской церкви. Руководил раскопками доктор истории и археолог Марк Ткачук, в компании с археологом Серджиусом Чокану и научным сотрудником Высшей Антропологической школы Евгением Зверевым.

В раскопках принимали участие не только специалисты, но и горожане волонтёры. Среди находок – керамическая, стеклянная и фарфоровая посуда, монеты разных стран, курительные трубки и многие другие предметы быта, которые датируются ХVII-ХVIII веками. Обнаружена также конструкция с кирпичной кладкой, где, вероятно, находился жилой дом или мастерская.

О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ АРХЕОЛОГАМ ЭТИ НАХОДКИ?

Уже 350 лет назад Кишинёв был не захолустным городишкой, а вполне себе серьёзным городом с состоятельными горожанами и неплохо устроенным бытом.

Сохранился исторический документ, что Кишинёв стал городом во времена Еустратия Дабижы Воеводы, 1661 — 1665 годы, но есть воспоминания Эвлия Челеби 1665 года, есть внутренние документы 1666 года, которые указывают на то, что Кишинёв — это город. то есть воспоминания 1670-х годов знаменитого османского путешественника, где он говорит о том, что Кишинёв — город, построенный недавно. Он отмечает благоустроенные кварталы и удачное месторасположение города, а кроме того, в городе целых 17 церквей.

В то время, город был поделен между тремя общинами: молдавской на юге, востоке и западе, армянской на севере и на севере же, немного поодаль от неё, еврейской. Центрами этих общин были церкви. Для молдавской общины — это был Свято-Николаевский собор, для армянской — Армянская церковь и для еврейской — Большая Синагога.

Из этих трёх столпов на сегодня сохранилась только Армянская церковь, территория которой и стала кладезем археологических находок.

На 36-ти квадратных метрах было обнаружено несколько хозяйственных сооружений, углублённый в землю дом, стены которого были сложены из кирпича, а крыша покрыта черепицей, и найдены артефакты разнообразной яркой материальной культуры.

Другие подробности, проведённых археологических раскопок, можно будет узнать из фильма «KISCHINEFF. Глубина города», который пока ещё не выложен в открытый доступ.

Следить за ходом кишинёвских археологических открытий можно на странице Марка Ткачука.