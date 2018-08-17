Нэстасе обратился с призывом к полицейским в связи с протестом 26 августа

Андрей Нэстасе, лидер политической партии "Платформа Достоинство и правда", в социальных сетях опубликовал послание полицейским.

Политик призвал стражей порядка занять сторону граждан Молдовы 26 августа текущего года. Нэстасе выступил с подобным сообщением после жестоких протестов в Бухаресте, где полицейские избивали протестующих и использовали слезоточивый газ, передает unimedia.info.

В связи с протестом Нэстасе также обратился к бюджетникам, учителям, медработникам, пенсионерам и студентам.

«Я призываю всех бюджетников, учителей, медицинских работников, пенсионеров и студентов 26 августа быть на площади Великого национального собрания. Нам нужны глубокие политические реформы, соответствующие европейскому законодательству. Нам нужны изменения. И мы можем добиться их только вместе, если будем едины, солидарны, достойны и решительны», – отметил Нэстасе.