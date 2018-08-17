Кишиневские школы сами будут решать во сколько начинать уроки

Каждая школа в столице и пригородах будет самостоятельно определять время начала занятий. Решение будет приниматься администрацией в сотрудничестве с учителями и родителями. Так Управление образования хочет с 1 сентября решить проблему опоздания учеников из-за пробок.

Почти 25% учащихся, обучающихся в муниципии Кишинев, систематически опаздывают на занятия. К этому выводу пришли в Управлении образования в результате исследования, проведенного в 145 учебных заведениях. Главная причина — напряженное движение транспорта в утренние часы, сообщает protv.md.

«После каждых каникул проводится детальный анализ посещаемости детей в школах. У нас есть впечатляющее количество детей, которые опаздывают на уроки из-за пробок», — заявила Родика Гуцу, глава Управления образования, молодежи и спорта.





Самый высокий уровень опозданий среди лицеистов в секторе Рышкановка столицы. В школах этого сектора также больше всего учеников, приезжающих на занятия из других зон, что делает их путь более длинным и сложным.

«Это серьезная миграция из одного сектора в другой на уровне муниципия. Переполненными секторами являются центр, лицей им. Г.Асаки, «Прометей», лицей им. Мирчи Элиаде и сектор Чеканы», — отметила Родика Гуцу.

Для того, чтобы снизить количество учеников, опаздывающих на уроки из-за дорожного движения, время начала занятий может быть изменено. Каждое учреждение решит, во сколько будут начинаться уроки, во время совещаний между администрацией, учителями и родителями.

«Это в компетенции каждого учебного заведения. Директора учреждений должны знать расписание в соседних школах. В 3-4 соседних школах занятия будут начинаться с промежутком в 15 минут», — сказала глава Управления образования, молодежи и спорта.

Изменение расписания может иметь другие последствия: у учеников будет меньше свободного времени, они будут более ограничены во внешкольных видах деятельности, а также риск длительного нахождения за партами — после 16:00, что противоречит правилам.

В то же время может произойти ситуация, похожая на ту, что сложилась в лицее им. М. Березовского. Здесь родители каждый день привозили в 07:00 15 детей, которые ждали во дворе школы до 08:30, когда звенел звонок на урок. По словам директора этого лицея, проблема была решена путем волонтерства учителей, которые приходили в школу в 07:30, чтобы присмотреть за этими детьми.

Из 145 учебных заведений в Кишиневе в 35 из них уроки начинаются в 08:00, в 22 школах — в 08:15 и в 83 — в 08:30. В одной столичной школе уроки начинаются в 09:00, а еще в другой — в 10:00.