Андриан Канду потребовал объяснений у Майи Санду

Спикер парламента пожелал узнать, сколько денег получила ПДС от сотрудничества с Фондом «OpenDialogue».

Андриан Канду настаивает, чтобы Майя Санду рассказала, какие отношения связывают ее с казахским олигархом Мухтаром Аблязовым и финансируемым им Фондом «OpenDialogue». Более того, спикер пожелал узнать, сколько денег получила партия «Действие и солидарность», сотрудничая с этим фондом.

- Давайте попробуем еще раз получить ответ от г-жи Майи Санду, которая переживает кризис имиджа и агрессивно используется олигархами Цопа. Г-жа Санду, все-таки ответьте, пожалуйста, каковы ваши отношения с олигархом Аблязовым и его фондом? Какие преимущества, в том числе финансовые, Вы получили от сотрудничества с НПО, финансируемой Людмилой Козловской? Мы знаем от чиновников Еврокомиссии, что они обеспокоены этой информацией, но, может, Вы ответите гражданам на эти вопросы?, – заявил Канду на своей странице в Facebook.

Однако эти обвинения не смутили одного из лидеров так называемой правой оппозиции. Любительница громких разоблачений, Майя Санду пытается использовать их в качестве повода пробиться на телевидение. Она заявила, что ответит на все вопросы в ходе публичных дебатов.

- Если Вы хотите в чем-то обвинить меня или спросить, давайте встретимся на дебатах на национальном телевидении, – написала Санду в соцсети.