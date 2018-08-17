Решение Киева о прекращении пассажирских перевозок с Россией не коснется ЖДМ, - Юрие Топалэ

Директор ЖДМ Юрие Топалэ считает, что новое решение Киева о прекращении железнодорожного сообщения с Россией не коснется молдавских путешественников.

Решение Киева о прекращении пассажирских перевозок между Россией и Украиной не повлияет на молдавские пассажирские поезда, следующие транзитом через соседнюю страну, заявил Юрие Топалэ. По его словам, до сих пор молдавские железные дороги не получали никаких уведомлений о каких-либо изменениях в этом отношении. Напротив, в последнее время можно даже говорить о поощрении со стороны украинских властей развития этого направления.

Директор ЖДМ уточнил, что пассажирские поезда, которые отправляются из Кишинева в Россию, загружены на 120%. Это означает, что они подбирают пассажиров, которые следуют только на определенных участках маршрута, сообщает deschide.md.

- Если бы у нас была возможность заменить эти поезда, количество пассажиров, вероятно, было бы еще выше. Я говорю об этом, потому что поток молдаван, едущих в Россию, довольно высок, а также потому, что в сложившихся обстоятельствах часть украинских путешественников переориентировалась на наши рейсы, - отметил Топалэ.

Директор ЖДМ также добавил, что политические решения, принимаемые в контексте двусторонних отношений другими государствами, от нас не зависят, поэтому он оставляет за собой право не делать долгосрочных прогнозов.

- Мы не знаем пока, как будет реагировать Россия на эти действия Киева, поэтому я предпочитаю, как говорят, никогда не говорить никогда, - сказал Топалэ.