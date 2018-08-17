Компания из Украины хочет в суде США потребовать от РМ уплаты $50 млн

Энергетическая компания из Украины обратилась в среду, 15 августа, в один из федеральных судов США с требованием возобновить процесс, в котором она намерена подтвердить арбитраж в размере около 50 млн долларов США против РМ в соответствии с соглашением о поставках энергии.

Это произошло спустя немногим больше четырех месяцев после того, как Кассационный суд Парижа, высшая инстанция Франции, восстановил в силе решение о том, что Молдова была обязана выплатить предполагаемый долг за электроэнергию, купленную в конце 90-х годов, сообщает mold-street.com.

Связи с Ландроматом и Платоном

По данным расследования RISE Moldova, деньги должны были быть получены украинской компанией, связанной с "российским ландроматом" и неоднозначным молдавским банкиром Вячеславом Платоном.

Речь идет об ООО "Комстрой", которое ранее объединилось с ООО "Энергоальянс", фирмой, которая инициировала спор в арбитраже после того, как проиграла судебные процессы в Молдове.

В октябре 2013 года Специальный коммерческий арбитражный суд постановил, что Республика Молдова должна заплатить ООО "Энергоальянс" 600 млн леев (Прим. ред. - около 46,5 млн долл. США по тогдашнему обменному курсу), из которых 196 миллионов - это реальный долг, а остальная часть суммы - пеня и судебные расходы.

Решение Арбитражного суда является окончательным, но оно может быть аннулировано инстанцией, если будет доказан факт нарушения процедур. Правительство подало обжалование об аннулировании решения арбитража в Апелляционный суд Парижа. В апреле 2016 года Суд аннулировал решение Арбитражного трибунала, с чем не согласилась уже компания "Комстрой" - правопреемник ООО "Энергоальянс".

В конце марта 2018 года Кассационный суд Франции аннулировал решение Парижского апелляционного суда, посредством которого было ошибочно установлено, что Специальный коммерческий арбитражный суд не имеет права выступать посредником в споре между Республикой Молдова и ООО "Энергоальянс".

Миллионы и снова миллионы

Это означает, что украинская компания снова имеет право требовать свои деньги. Но если в 2013 году долг в размере 45,6 млн долл. США, установленный коммерческим арбитражем, был равен 600 млн леев, то по нынешнему курсу он составляет 800 млн леев, плюс пеня и различные судебные издержки.

Согласно расследованию RISE, до сих пор Молдова потратила только на адвокатов около 260 000 долл. США (около 4,4 млн леев).

Отметим, что фирма "Комстрой" еще в 2014 году инициировала процедуры принудительного исполнения во многих странах. В Бельгии компания получила исполнительный лист о взыскании на сумму 28,7 млн евро, что привело к двухгодичной блокировке счетов MoldATSA.

И в США, в окружном суде Колумбии, был возбужден иск против Молдовы. Заявление было принято для рассмотрения в 2014 году, а теперь они попросили возобновить дело.

Ранее власти заявляли о своей уверенности в том, что выиграют дело.