«Вы - ноль, тянущий партию ко дну»: активист протестов 2015 года обрушился на Нэстасе

Один из активнейших участников протестов 2015 года, организованных партией Платформа «Достоинство и правда», Аурел Букуряну, подверг резкой критике лидера ППДП Андрея Нэстасе.

Букуряну назвал политика «ничтожеством» и «Иудой», который не имеет морального права призывать жителей Молдовы выходить на улицы. Активист призвал Нэстасе оставить руководство партией и уйти из политики, передав пост достойным людям. По мнению Букуряну, глава ППДП полностью запятнал свою репутацию, и что он предатель, который хуже главы Либеральной партии Михая Гимпу.

- Вы не спаситель Родины, Вы - Иуда, даже Гимпу достойнее Вас. Он не использовал людей в качестве пушечного мяса. Поэтому мой Вам совет, Андрей Нэстасе: Уходите из политики, оставьте руководство партией незапятнанным людям. Вы - ноль, тянущий партию ко дну, - написал Букуряну на своей странице в Fаcebook.

Заявление активиста было вызвано попытками Нэстасе добиться разрешения на митинг в центре Кишинева. Заявка была подана 28 июня, хотя Букуряну и его сторонники обратились в примэрию на три дня раньше, 25 июня. На одной площадке с Нэстасе и ППДП они собираться не хотят, а представитель примэрии по неизвестной причине затягивает вынесение решения. Букуряну заподозрил, что ему платят.

- Не призывайте до понедельника людей никуда, в понедельник будет заседание на котором должно быть принято окончательное решение. Хотя по закону и в понедельник, вам на площади не должно быть места. Приоритет у нас, - заявил активист.

Букуряну особо отметил, что заявку Нэстасе подавал не от своей партии, а почему-то от Либерал-демократической партии Молдовы (ПЛДМ).

- А выёживаетесь здесь лично вы. На каком основании? Кто вы такой в ПЛДМ? – спросил Букуряну у Нэстасе.

Активист напомнил, как в 2015 году, вместо того, чтобы "сносить власть" глава ППДП начал затянувшиеся на недели переговоры, в надежде обеспечить себе президентское кресло. В итоге, по словам Букуряну, Нэстасе предал и провалил все дело протестующих.