Мужчина пытался продать почку через интернет, чтобы купить квартиру в Кишинёве

Под уголовное дело попал житель Леова, решивший продать почку. Объявления он разместил в интернете, и запросил у потенциальных покупателей 26 тысяч евро.

"Согласно закону, в случае доказательства вины, подозреваемому грозит штраф в размере от 25 до 37 с половиной тысяч леев или общественные работы от 180 до 240 часов", - сообщила следователь Диана Сокиркэ.

На продажу почки 25-летний мужчина решился ради покупки квартиры в столице. Правда, до сделки не дошло - узнав о возможном штрафе горе-предприниматель снял все объявления.

По данным полиции, подозреваемый состоит на психиатрическом учете.

В прошлом году было зарегистрировано шесть случаев незаконной торговли органами.