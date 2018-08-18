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Общество
Мужчина пытался продать почку через интернет, чтобы купить квартиру в Кишинёве
18.08.2018

Под уголовное дело попал житель Леова, решивший продать почку. Объявления он разместил в интернете, и запросил у потенциальных покупателей 26 тысяч евро. 

"Согласно закону, в случае доказательства вины, подозреваемому грозит штраф в размере от 25 до 37 с половиной тысяч леев или общественные работы от 180 до 240 часов", - сообщила следователь Диана Сокиркэ.

На продажу почки 25-летний мужчина решился ради покупки квартиры в столице. Правда, до сделки не дошло - узнав о возможном штрафе горе-предприниматель снял все объявления. 

По данным полиции, подозреваемый состоит на психиатрическом учете. 

В прошлом году было зарегистрировано шесть случаев незаконной торговли органами.


 
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