Корнелиу Чуря: В Молдове идет борьба за легитимизацию или делегитимизацию власти

Политический аналитик Корнелиу Чуря заявляет, что в Республике Молдова идет серъезная борьба за легитимизацию или делегитимизацию власти. Об этом он заявил для IPN, отметив наиболее значимые события или действия, которые способствовали или, наоборот, нанесли ущерб демократии, независимости и правовому государству с момента предыдущей годовщины независимости Республики Молдова.

Коснувшись отчета оценочной миссии Международного валютного фонда в ноябре 2017 года, в результате которого было принято решение о предоставлении Молдове нового транша кредита почти в 180 млн. долларов, Корнелиу Чуря сказал, что этот факт показал, что западные доноры поддерживают нынешнюю власть и МВФ выразил готовность помочь Республике Молдова.

Что касается правительственных перестановок, произошедших в декабре 2017 года, аналитик напоминает, что семь министров были заменены, а новые, которые пришли на должности, были избраны для того, чтобы придать новый импульс государственным политикам. В то же время, эти изменения министров вызвали удивление общества, потому что среди тех, кто ушел с должности, были и люди, близкие председателю ДПМ Владу Плахотнюку.

По мнению Корнелиу Чуря, после отставки генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ и Бэлць Ренато Усатого в феврале 2018 года, политическая борьба накалилась, а антиправительственная оппозиция нашла новый способ, чтобы поставить в затруднение тех, кто находится у власти. Начинается форсирование выборов и попытка сорвать намерение ДПМ контролировать муниципий Кишинев и Бэлць. Цель была достигнута только частично, считает Корнелиу Чуря.

Об отставке министра юстиции Александру Тэнасе, произошедшая в марте в результате распространения компромитирующих записей телефонных разговоров, Корнелиу Чуря сказал, что это была странная отставка, подтверждающая уязвимость политического класса в ситуации, когда выводится из игры один из самых перспективных политиков поколения 70-х.

Аналитик напомнил и заключение, скорее негативное, Венецианской комиссии, обнородованное в марте относительно нового Кодекса о выборах, отметив, что это было громкое событие. Власти продолжили игру интерпретаций, доказывая, что, несмотря на негативныое заключение, комиссия не заблокировала кодекс, поэтому он был изменен. Диалог с европейскими структурами в вопросе политической поддержки властей продолжается. Власти все еще надеются, что ЕС будет вести в Молдове техническую, а не политическую игру.

Корнелиу Чуря отметил новые местные выборы в муниципии Кишинев, которые состоялись в мае-июне, в ходе которых неожиданную победу одежрал Андрей Нэстасе, но которые были аннулированы судебными инстанциями, спровоцировав „негодование западных институтов”. По словам аналитика, несмотря на то, что решение суда вызывает подозрения в том, что касается политического влияния, процессуально оно было принято в соответствии с нормами закона.

Корнелиу Чуря добавил, что в июне МВФ и Всемирный банк утвердили финансовую помощь для Республики Молдова и, таким образом, наблюдается двойственное отношение Запада к Молдове, с враждебной позицией Евросоюза и, скорее нейтральной позицией США и других учреждений.

Июльская Резолюция Европейского парламента о приостановке финансовой помощи для Молдовы является решением, призванным заморозить отношения Молдова – ЕС, крайне сомнительное, учитывая контекст выборов в Молдове, считает Корнелиу Чуря. Аналитик утверждает, что „недовольство ЕС” ухудшением демократического климата в Молдове не является полностью беспристрастным, имеет политическую подоплеку, а именно желание поддержать политических друзей – ПДС и ППДП.

Инициированная в августе налоговая реформа, наряду с программами Первый дом 1 и 2, Арена Кишинев и Хорошие дороги для Молдовы являются основными действиями, предназначенными для людей Молдовы, считает Корнелиу Чуря. Аналитик напоминает, что реформы подвергаются полной критике со стороны правой оппозиции, которая ничего не поддерживает из того, что делает власть, таким образом, поддерживая обсолютную поляризацию.