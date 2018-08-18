Передача в концессию автовокзалов может усугубить ситуацию в автомобильном транспорте

Инициатива правительства о передачи автовокзалов в концессию может усугубить и без того шаткое положение автомобильного транспорта. Концессия должна быть последним решением, к которому должно прибегнуть правительство, и только в том случае, если другие методы развития автомобильного транспорта не являются эффективными. Такое мнение было высказано в рамках передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передает IPN.

Международный эксперт в области государственных программ Олег Тофилат считает, что решение правительства о концессии вокзалов является поспешным. Решение не было объявлено заранее и не обсуждалось в обществе, кроме того, не было объяснения правительства почему оно хочет проводить концессию, отметил эксперт. Олег Тофилат считает, что эта концессия является политическим заказом. По его мнению, в том, что касается автомобильного транспорта, есть другие приоритеты, чем концессия вокзалов. Он коснулся введения электронного билета, либерализации доступа на автомобильный транспорт, тарифов, гармонизации законодательства, укрепления административного потенциала Национального агентства автомобильного транспорта. „Вместо этого появилась эта концессия, которая не обсуждалась, не была подготовлена”, - заявил Олег Тофилат.

Экономический эксперт Серджиу Гайбу считает, что прежде всего нужно было провести диагностику, чтобы определить наиболее подходящий метод улучшения ситуации вокзалов. По его словам, в данном случае был пропущен очень важный этап – анализ. „Пропуск его части, в том числе обсуждение с гражданским обществом и сообществом экспертов, является фундаментальной ошибкой. Международные организации постоянно обращают внимание Республики Молдова Важным на элемент демократии – соблюдение прозрачности принятия решений”, - сказал Серджиу Гайбу. По мнению аналитика, общество должно знать цели концессии.

Министерство экономики и инфраструктуры направило на общественное обсуждение постановление правительства, в котором говорится, что имущество государственного предприятия „Автовокзалы и автостанции” и право управлять маршрутами передаются частному поставщику услуг, который обязуется инвестировать в течение трех лет в модернизацию 30 филиалов предприятия. Предполагаемый объем инвестиций начинает с 200 млн. леев, а возвращение суммы предусмотрено в течение 25 лет.