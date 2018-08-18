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Экономика
Президент НБМ обещает не допустить злоупотреблений при амнистии капиталов банков
18.08.2018

Национальный банк Молдовы применит самые строгие меры предосторожности при декларировании гражданами денег в ходе предстоящей амнистии капиталов. Как передает ИНФОТАГ, цитируя заявление президента НБМ Серджиу Чокля прессе, регулятор проведет со всеми банками специальный инструктаж, цель которого - не допустить неосторожных действий в процессе декларирования денежных средств.

"Если имущество будет включать акции в банках свыше доли в капитале в размере 1%, владельцы акций обязательно пройдут проверку на профессиональную пригодность и добросовестность (fit-and-proper), и в случае несоответствия будут вынуждены продать акции согласно процедурам принудительного отчуждения", - отметил он.

Президент НБМ заметил, что центральные банки в целом сдержанно относятся к налоговым амнистиям или амнистиям капиталов. Но с утверждением в Молдове нового закона "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", роль НБМ заключается в том, чтобы не допустить создания возможности для злоупотреблений.

Банкир выразил надежду, что усилия НБМ в этом плане получат хорошую оценку MONETVAL, что, в конечном счете, повысит имидж банковского сектора Молдовы.

Как ранее сообщало агентство "ИНФОТАГ", представители Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL посетят нынешней осенью Молдову, чтобы оценить на месте действия властей в этой специфической сфере. В НБМ визит миссии расценивают как "важный вызов" для молдавских властей и для регулятора, считая, что визит является хорошей возможностью, чтобы доказать, что положение вещей в сфере борьбы с отмыванием денег в Молдове кардинально изменилось в лучшую сторону.


 
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