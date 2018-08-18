Филип созывает комиссию по здоровью в связи с корью

Около 90 человек по всей Молдове заразились корью - очагом распространения болезни стал лагерь отдыха в Унгенском районе.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип назначил на утром 20 августа заседание Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью в связи с ростом количества детей, зараженных корью.

По данным пресс-службы правительства, в Молдове зарегистрированы 88 случаев заболевания корью, из которых 27 — подтвержденные, а 61 — предполагаемый. Только три ребенка, у которых обнаружены симптомы кори, оказались привиты от этой болезни.

Филип поручил министерству здравоохранения, труда и соцзащиты предпринять все необходимые меры для оказания помощи заразившимся и для предотвращения распространению заболевания.

Очагом распространения эпидемии назван летний лагерь в селе Морений Ной Унгенского района.