Расторгнуто 7 из 14 контрактов на ремонт молдавских дорог

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Экономика
Контракты с несколькими компаниями, участвующими в ремонте дорог из внешних фондов, расторгнуты с начала этого года из-за невыполнения договорных условий.
«Совместно с партнерами по развитию было принято решение расторгнуть контракты с теми компаниями, которые несвоевременно выполняют работы. Это 7 из 14 контрактов и 235 км дорог. Таким образом, 50% контрактов расторгнуты», - сказал сегодня на пресс-конференции государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, передает moldpres.md.
т раз с португальской компанией, расторгнут после того, как компания обанкротилась и в прошлом году не проводила работы на трассе R14 Бэлць-Сэрэтень.
Проект по ремонту трассы R34 Хынчешть - Леова - Кагул - M3, финансируемый из внешних источников, а также проект по ремонту трассы R 9 Сорока - Арионешть будут обновлены – после расторжения контракта с компаниями, которые должна были ремонтировать этот участок.
Остановлены и работы на трассе Кишинэу - Яловень. Однако власти Кишинэу сумели сохранить кредит, предоставленный внешними партнерами для финансирования проекта.
Во всех случаях работы по ремонту дорог были или будут выставлены на тендер для исполнения другими компаниями.
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