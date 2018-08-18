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На устах
Днестровский лиман зацвёл
18.08.2018

Днестровский лиман считается одним из популярных мест летнего отдыха жителей Приднестровья. Но в последнее время отдыхающие серьёзно обеспокоены качеством воды.

В Сети всё чаще появляются фото и видео. На кадрах видно, что вода мутная и грязная. По словам экологов, этому есть объяснение, передает tsv.md.

Сергей Филиппенко, заведующий кафедрой зоологии и общей биологии ПГУ: «Ну, во-первых, здесь 2 основных фактора: водоём называют лиманом, но таковым он не является. Сегодня это водохранилище, то есть зарегулированный водоём. Это значит, что проточность водоёма практически отсутствует – это один из факторов, приводящий к тем явлениям, которые наблюдаются. И второй – это сейчас жаркая погода, лето, и такая погода провоцирует бурное развитие водорослей. То есть, приводит к так называемому "цветению воды". Особо паниковать не следует, это временное явление, которое пройдёт буквально в скором будущем».

По мнению экологов, так называемое "цветение воды" связано ещё и с недостаточным количеством в лимане травоядных рыб. Так, основной живущий в реках фильтр – это знакомый нам всем толстолобик.

Сергей Филиппенко, заведующий кафедрой зоологии и общей биологии ПГУ: «Что могло бы ещё сдерживать – это водообмен. И Молдавская ГРЭС ежегодно осуществляет водообмен в необходимых количествах. Но в основном в весеннее время и осеннее время. А вот летом, когда происходит цветение воды, он приостановлен».

Вода выглядит непривлекательно. Но специалисты говорят, что опасности она не представляет. При этом рекомендуют соблюдать правила гигиены после купания.


 
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