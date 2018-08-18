Гибридная румынизация Молдовы неспешно ведёт к унире

Румынский политолог Богдан Дука привёл аргументы в пользу того, что союз Румынии и Молдовы на уровне унири не имеет смысла. Дескать, во-первых, среди молдавских граждан невысок процент унионистов; во-вторых, Молдова как «неудавшееся государство» не нужна ни Евросоюзу, ни НАТО; в-третьих, румынам слишком дорого обойдётся содержание 3,55-миллионного населения «исторических территорий»; в-четвёртых, в случае объединения у Румынии возникнут проблемы с Приднестровьем и Гагаузией; в-пятых, в Молдове слишком много «русофонов» и велико влияние «русской духовности».

Дука посоветовал своим соотечественникам-румынам быть реалистами и не возрождать иллюзий о Великой Румынии, а «думать о том, как бессарабские братья и сёстры могли бы помочь нам, приобретая румынское гражданство и новую родину».

Вроде бы всё так, однако «пять пунктов» Богдана Дуки ползучую румынизацию Молдовы не останавливает. Существующее положение вещей Румынии выгодно, поскольку процесс идёт как бы сам по себе и обеспечивает мягкий сценарий унири, при котором молдавское государство управляется румынами в интересах Румынии. В то же время прямых обязательств перед гражданами Молдовы у Румынии нет – гибридная румынизация намного дешевле прямого поглощения.

Процент унионистов при таком сценарии «вползания Молдовы в Румынию» не слишком важен: с одной стороны, он ежегодно увеличивается в среднем на 2,5 процента, с другой – количество граждан Румынии в структурах центральной власти Республики Молдова обеспечивает большинство и позволяет принимать любые решения, нужные Бухаресту. И если сейчас, по данным различных социологических контор, объединение с Румынией поддерживают от 23 процентов (Institutul Politici Publice) до 32 процентов (IMAS) граждан Молдовы, то с каждым годом эти цифры будут расти, поскольку очередь в румынское посольство меньше не становится.

Если в 2015 году паспорта граждан Румынии получили 45 507 жителей Молдовы, то в 2016 году число «новых румын» выросло до 61 206 человек, а в 2017 году – до 68 626. Чтобы осмыслить это, можно представить, что каждые два года в Румынию добровольно уходит всё население второго по величине города в Молдове – Бельцы. Или каждый год – Сороки и Орхей (в пятёрке третьих по величине городов). Всего с 1991 по 2017 год паспорта Румынии получили 616 тысяч молдавских граждан. С учётом текущего 2018 года наберётся целый Кишинёв!

Самое главное здесь даже не количество, а динамика: если за первое десятилетие независимости (1991-2001 годы) обладателями румынского паспорта стали более 94,6 тысячи жителей Молдовы, то в период с 2002 по 2017 год – уже около 521 тысячи. «Прогресс» налицо. В 2003 году всего 6 человек получили румынский паспорт, в 2005 таких набралось аж 1 317, а заявлений на получение гражданства Румынии – 15 567. В официальной справке Национального органа по вопросам гражданства Румынии сказано, что в 2016 году было подано 94 461 заявление, а в 2017 году – 78 088. То есть даже при таких высоких темпах румынизации Молдовы спрос на получение статуса «нового румына» превышает предложение.

Нетрудно посчитать, что к началу 2018 года более 17,3 процента жителей Молдовы являлись гражданами Румынии. Столь же просто узнать, что к началу 2019 года при существующем спросе на румынские паспорта их будет примерно 20 процентов. Это пятая часть населения, имеющая, подчеркнём, беспрецедентное представительство в парламенте, правительстве, Конституционном суде Молдавии. Ещё в 2012 году молдавские СМИ писали, что около 80 процентов высокопоставленных молдавских чиновников имеют румынское гражданство и работают в интересах второй родины. В нынешнем парламенте Молдовы – около 65 процентов граждан Румынии, в правительстве – около 70 процентов, в Конституционном суде – 85-100 процентов (в разное время).

Стоит ли удивляться решениям молдавского Конституционного суда, которые не подлежат обжалованию: о передаче полномочий законно избранного президента другому лицу на время подписания законов или утверждения назначений, с которыми действующий глава государства не согласен; об отмене статуса русского языка как языка межнационального общения; о государственном языке Молдовы – румынском?

Даже если румынский паспорт его молдавскими получателями воспринимается исключительно как возможность уехать на заработки в Европу, Румыния рассматривает увеличение доли своих граждан в Республике Молдова с геополитической точки зрения. Через пять лет треть населения Молдовы станет румынскими гражданами. А через десять? А в случае форсирования этого процесса?

Даже школьник сосчитает, сколько лет понадобится Румынии, чтобы на уровне населения заполучить Молдову. Задачка простая. Нужно раздать румынские паспорта примерно 1 780 молдавских граждан, при этом 616 тысяч их уже имеют. Темп можно задать любой – хоть 35 процентов (как это было в 2016 году в сравнении с 2015-м), хоть 12,1 процента (в 2017 году в сравнении с предыдущим годом). Если Румыния не будет ускоряться стремительно, план румынизации населения Молдовы будет выполнен к 2029 году. При желании можно притормозить или, напротив, набрать скорость с оглядкой на процессы, происходящие в регионе и/или под давлением внешних сил. Важно другое: эффективных механизмов сдерживания гибридной румынизации Молдовы сегодня нет.

Способствует планам Румынии и административная реформа, меняющая территориальное деление страны: 32 существующих района должны быть упразднены, вместо них появятся Центр, Север, Юг, отдельными образованиями останутся Гагаузия и муниципий Кишинёв. Вместо 898 примэрий останутся около 110 (ранее речь шла о 289).

Парламентские выборы, которые теперь назначены на 24 февраля 2019 года, правительство собирается проводить уже в новых административно-территориальных условиях. Хитрость в том, что это позволит существенно увеличить среди представителей местной власти Молдовы, за пределами столицы, процент чиновников с румынскими паспортами. Здесь стоит вспомнить недавнюю кампанию подписания молдавскими примэриями «унирек» – местечковых деклараций - о желании объединиться с Румынией. В «символической» акции активно участвовал генеральный консул Румынии в Бельцах. В начале мая число примэрий, желающих стереть Молдову с карты мира, перевалило за 150. Административная реформа очень поможет принятию новых «унирек»: не придётся добираться до каждого села.

Теоретически ползучую румынизацию Молдовы сдерживают АТО Гагаузия и непризнанное Приднестровье. Однако численность населения Гагаузии для Румынии не критична, а на ПМР румынское государство и не претендует. Поэтому молдавские власти и не торопятся интегрировать Приднестровье в Молдову на уровне политических решений, скажем в виде федерации с предоставлением Приднестровскому региону права вето тех актов, которые не соответствуют интересам жителей Приднестровья. Униря уж точно не соответствует.

В самой Румынии распространено мнение, что Приднестровье никогда не было частью Бессарабии и вполне допустимо рассматривать эту территорию как разменную монету. Только «меняться» в Кишинёве предполагают не с Россией, а с Украиной – обменять Приднестровье на части Одесской и Черновицкой областей. Сейчас ПМР не позволяет форсировать процесс поглощения Молдовы Румынией: соглашение об объединении возможно только в границах государств, признанных международным сообществом. Препятствовать же гибридной румынизации Приднестровье не может. Больше того, приднестровцы тоже получают румынские паспорта, чтобы уехать на заработки в Евросоюз. Власти ПМР говорят о том, что «тенденция обозначилась» с 2016 года.

Румынию вполне устраивает неспешный захват Молдовы: власть в Молдове и так действует в румынских интересах, население стоит в очередях за паспортами в румынское посольство, государственным языком объявлен румынский, дети в школах учат «историю румын»… А там и 2029-й на дворе. Если же униря понадобится раньше, Румыния и её союзники по НАТО поднажмут.

fondsk