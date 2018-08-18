Молдавский экс-президент Владимир Воронин сдал партию, веру и страну американскому посольству?

"Страстный роман" главы коммунистов начался в 2003 году. Об оотношениях экс-президента Молдовы, лидера ПКРМ Владимира Воронина с США на своей странице в Фэйсбуке написал депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.

"Как вы думаете, кто из молдавских политиков имел самые теплые отношения (если не чувства) с послом США?

Как ни странно, это Владимир Воронин, лидер ПКРМ.

Именно они заложил основу управления Молдовой из американского посольства. А Альянс за Евроинтеграцию принял это как данность.

А начинался этот страстный роман в 2003 году.

Ночью 24 ноября 2003 года В.Воронин встретился с послом США Х.Ходжес, которая показала некий факс из Госдепартамента США. 25 ноября 2003 года В.Воронин отказался подписать меморандум Козака, который сам же и парафировал. 11 апреля 2009 года посол США Азиф Чодри заявил, что встретился с Ворониным и выразил свою озабоченность мерами против оппозиции. 16 апреля 2009 года Воронин призвал амнистировать оппозицию.15 июня Воронин распутил парамент. 25 июня встретился с послом, который выразил увереность в «важности обеспечения свободного и корректного характера парламентских выборов»

Намек был тонкий, но В.Воронин его понял. Короче, ПКРМ проиграла выборы.

11 сентября 2009 Воронин подал в отставку. 14 сентября встретился с послом США, который поблагодарил его за укрепление молдо-американских отношений.

3 декабря 2009 Владимир Воронин встретился с послом США в Кишиневе. 7 декабря ПКРМ бойкотировало избрание М. Лупу на должность президента.

24 апреля 2013 года Владимир Воронин проводит встречу с послом США.

25 апреля М. Лупу отправлен в отставку с должности председателя парламента.

11 февраля 2015 Посольство США призвало политические партии Молдовы как можно скорее сформировать новое правительство.

И что вы думаете?

18 февраля 2015 депутаты ЛДПМ, ДПМ, ПКРМ утвердили состав проевропейского правительства возглавляемого Кириллом Габуричем.

Вот так Воронин сдал и партию, и веру, и страну".