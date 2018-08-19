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Семья
Открытие первого котокафе в Кишиневе вызвало бурный восторг посетителей
19.08.2018

Заведение необычного формата открылось в Кишиневе.  Посетителей этого кафе встречают пушистые и мурчащие животные. Всего в заведении находятся 12 кошек. Поклонники кошачьих могут приятно провести время с со своими любимцами, а также перекусить и выпить чашечку кофе.

Особенно подобные заведения любят дети, а также те, кто по различным причинам не может завести пушистика у себя дома. На открытие пришло очень много посетителей, большинство из них - семьи с ребятишками. Живое общение с кошками у всех вызывает только восторг. 

- Решили сделать такое домашнее уютное кафе, где любой может прийти, отдохнуть, расслабиться и насладиться моментом, - рассказала владелица необычного заведения. 
Идея открыть котокафе в Кишиневе была позаимствована за границей.

- Я рад, потому что дома держать кошку очень сложно, но для ребятишек это релаксация. Это здорово, - рассказал один из довольных посетителей. 

Руководство заведения планирует постепенно увеличить количество кошек.


 
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