Открытие первого котокафе в Кишиневе вызвало бурный восторг посетителей

Заведение необычного формата открылось в Кишиневе. Посетителей этого кафе встречают пушистые и мурчащие животные. Всего в заведении находятся 12 кошек. Поклонники кошачьих могут приятно провести время с со своими любимцами, а также перекусить и выпить чашечку кофе.

Особенно подобные заведения любят дети, а также те, кто по различным причинам не может завести пушистика у себя дома. На открытие пришло очень много посетителей, большинство из них - семьи с ребятишками. Живое общение с кошками у всех вызывает только восторг.

- Решили сделать такое домашнее уютное кафе, где любой может прийти, отдохнуть, расслабиться и насладиться моментом, - рассказала владелица необычного заведения.

Идея открыть котокафе в Кишиневе была позаимствована за границей.

- Я рад, потому что дома держать кошку очень сложно, но для ребятишек это релаксация. Это здорово, - рассказал один из довольных посетителей.

Руководство заведения планирует постепенно увеличить количество кошек.