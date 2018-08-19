Каннибалы в СМИ

В Молдове существует ряд СМИ и журналистов, которые взяли моду периодически нападать и травить себе подобных – другие СМИ и журналистов. И делают это они, либо по приказу своих политических хозяев, которых эти самые СМИ или журналисты чем-то «обидели» , либо по собственной инициативе, желая доказать самим себе и всем остальным, что все такие же как они, и им не должно быть стыдно за то, что они обычные наемники, прикрывающиеся красивым словом «средства массовой информации». Такие СМИ и журналисты называются «каннибалами», потому что они поедают себе подобных.

Хотя их можно еще назвать «вампирами». Кроме черт, свойственных каннибалам, им присущи черты вампиров. Вампиры боятся дневного света, а наши герои – света истины; вампиры делают свои грязные делишки по ночам, а наши герои – живут в постоянной темноте (метафорически выражаясь); вампиры нападают из-за голода, а наши герои – чтобы заработать на жизнь; вампиры сосут кровь из жертв, а наши герои – сосут деньги из своих политических хозяев. Но, уж если «каннибалы», то пусть так, я на «вампирах» не настаиваю.

Почему я решил обсудить явление каннибализма в СМИ? Потому что, наряду с приближением выборов, вижу все больше проявлений этого явления. Эти «каннибалы», которые до сих пор отдыхали и наедали жирок, теперь выведены «на работу» – поедать журналистов и СМИ, взяв на себя роль моралистов от прессы. Это то же самое, если бы проститутка возглавила бы Полицию нравов!

Видели ли вы когда-нибудь, чтобы журналисты PRO – TV или Europa Liber ă учили кого-то журналистике, этике или морали? Нет? И не увидите! Потому что люди занимаются своим делом, и им не нужно нападать на других журналистов и СМИ, чтобы угодить своим политическим хозяевам. Кроме этих двух СМИ, есть и другие, которые честно делают свое дело, и не указывают пальцем на своих коллег. Так поступают только «каннибалы».

Уверен, что чем ближе будут выборы, тем больше будут аппетиты политиков усмирить неудобные им СМИ, и тем больше будет случаев политической проституции среди СМИ и журналистов. А чтобы никто не заметил, насколько низко падут некоторые, каннибалы от СМИ будут направо и налево создавать обманчивое ощущение, что все СМИ одинаковы.

Очевидно, что не следует равнять себя со всеми дураками, и терять время, доказывая, что ты прав, тем, кто и сам это знает. Но и позволять, чтобы политические проститутки читали тебе лекции о морали, тоже не стоит. Поэтому, предлагаю каждый раз, когда кто-то кого-то учит жизни, задаваться вопросом, кто это делает, и с какой целью. Уверяю вас, что чаще всего выяснится, что это делают каннибалы, но зная об этом, мы сможем нейтрализовать их действия, и тогда их политические хозяева, убедившись в их неэффективности, откажутся от их услуг. И даже если количество безработных в СМИ возрастет, результат все равно будет положительным – будет меньше профессиональных политических проституток.

Думитру Спэтару