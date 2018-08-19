Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с одним из главных православных праздников

Сегодня, 19 августа, весь православный мир отмечает один из основных праздников - Преображение Господне. Президент Молдовы Игорь Додон обратился с поздравлением ко всем согражданам, пожелав жителям Молдовы покоя и благополучия.

- Преображение Господа является одним из Двунадесятых праздников – 12 важнейших церковных праздников, знаменуя озарение, сошедшее на апостолов Спасителя, которые, находясь на горе Фаворе, убедились в том, что Он не просто Божий пророк, a Сын Его.

Этот праздник знаменует также начало осени, считается пограничным днем между летом и осенью. Сегодня верующие приносят в церковь виноградные грозди для освящения, так как именно в этот день освящается виноградный урожай и новое вино.

По случаю этого великого праздника желаю всем жителям Молдовы мира, покоя в душе, благополучия и процветания, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.