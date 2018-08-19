ТОП-7 одномандатных избирательных округов по количеству избирателей

Парламентские выборы, запланированные на 24 февраля 2019 года, впервые пройдут по смешанной системе. Для этого были созданы одномандатные округа. В связи с этим, ТРИБУНА предлагает Вашему вниманию условный рейтинг одномандатных округов по количеству зарегистрированных в них избирателей.

1. 67 тысяч избирателей

Самым многочисленным одномандатным округом на парламентских выборах будет округ №46 в г.Чадыр-Лунга, численность которого составляет 67 278 избирателей.

2. 65 тысяч избирателей

Второе место в нашем рейтинге занимают восемь одномандатных избирательных округов, в которых по 65 тысяч избирателей. Это следующие одномандатные округа: №16 в г. Унгень – 65 951 избиратель; № 6 в г. Дрокия – 65 739 избирателей; № 11 в г. Фэлешть – 65 631 избиратель; № 14 в г. Теленешть – 65 555 избирателей; №15 в г. Кэлэрашь – 65 522 избирателя; № 7 в г. Сорока – 65 197 избирателей; № 34 в г. Анений Ной – 65 152 избирателя и № 13 в г. Резина – 65 073 избирателя.

3. 64 тысячи избирателей

Третье место занимают округа, в которых по 64 тысячи избирателей. Это следующие одномандатные избирательные округа: №. 3 в г. Единец – 64 857 избирателей; № 2 в г. Окница – 64 768 избирателей; № 18 в г. Орхей – 64 388 избирателей; № 10 в мун. Бэлць – 64 376 избирателей; № 4 в г. Рышкань – 64 337 избирателей и № 21 в г. Криулень – 64 220 избирателей.

4. 63 тысячи избирателей

В трех одномандатных округах числятся около 63 тыс. избирателей. Это одномандатный округ №9 в мун. Бэлць с 63 919 избирателями, округ №5 в г. Глодень, где 63 826 избирателей и округ № 1 в г. Бричень, где зарегистрировано 63 695 избирателей.

5. 62 тысячи избирателей

В шести одномандатных округах зарегистрировано более 62 тысяч избирателей в каждом, а именно: округ № 45 в мун. Комрат – 62 892 избирателя; округ № 8 в г. Флорешть – 62 780 избирателей; округ №. 22 в г. Яловень – 62 740 избирателей; округ № 19 в с. Иванча – 62 606 избирателей; округ № 36 в г. Штефан-Водэ – 62 188 избирателей и округ №12 в г. Резина – 62 053 избирателя.

6. 61 тысяча избирателей

Более 61 тысячи избирателей зарегистрировано в каждом из следующих одномандатных округов: № 35 в г. Кэушень – 61 882 избирателя; № 17 в г. Ниспорень – 61 813 избирателей и № 38 в Г. Хынчешть – 61 677 избирателей.

7. 60 тысяч избирателей

Заключают наш условный рейтинг одномандатные округа, в которых зарегистрировано по 60 тыс. избирателей. Это одномандатный округ № 20 в г. Стрэшень с 60 995 избирателями; округ № 37 в ком. Рэзень с 60 767 избирателями; округ № 43 в г. Кахул с 60 726 избирателями; округ № 40 в г. Чимишлия, где 60 476 избирателей; округ № 33 в мун. Кишинэу, где 60 335 избирателей и округ № 41 в г. Леова с 60 019 избирателями.