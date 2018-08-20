Человек недели – Лидер «Платформы «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе

Несмотря на то, что обычно в августе политическая жизнь затихает, лидер ППДП Андрей Нэстасе был на минувшей неделе довольно активным.

В самом начале прошлой недели он призвал международные организации, местные и иностранные СМИ проконтролировать ход протеста от 26 августа, потому что единственным кто заинтересован в эскалации насилия, является власть.

Тоже в первой половине недели, у здания НЦБК, представители ППДП продемонстрировали документальный фильм о хищении миллиарда, которое еще получило название «кража века».

В середине недели Андрей Нэстасе провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что после прослушивания его разговоров, взлома его почтовых ящиков и страниц, в соцсетях появились многочисленные страницы-клоны представителей ППДП, самого политформирования, а также лидера партии, посредством которых распространяется ложная информация.

Также Андрей Нэстасе потребовал от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело против президента Игоря Додона, которого обвинил в незаконном обогащении.

На следующий день Андрей Нэстасе обратился ко всем работникам бюджетной сферы, педагогам, медработникам, пенсионерам и студентам в связи с протестом, который должен состояться 26 августа на площади Великого национального собрания.

Иными словами, в то время как большинство политиков отдыхает, Андрей Нэстасе проявил существенную активность и обратил на себя внимание общественности.

ТРИБУНА уточняет: Андрей Нэстасе родился 6 августа 1975 года, в селе Мындрешть, Теленештского района. С 1982 до 1992 года — учился в школе с. Мындрешть, с 1992 по 1993 год – обучался в Университете «Штефан чел Маре», г. Сучава, Румыния, на Факультете истории и географии, а с 1993 по 1997 год обучался в Университете «Александру Иоан Куза», г. Яссы, Румыния, на Факультете права. С 1997 по 2000 год, работает в качестве прокурора, с 2000 по 2002 год — заместителем директора молдавско-германского совместного предприятия. Имеет лицензию адвоката с 15 ноября 2002 г. В начале 2015 года, наряду с несколькими лидерами единомышленниками, журналистами, юристами, политологами, послами и т.д. участвовал в создании Гражданской платформы «Достоинство и Правда». С сентября 2015 года, является одним из лидеров протестного движения и председателем Совета Великого Национального собрания (СВНС). 1 ноября 2015 года он был избран председателем Исполнительного Бюро Совета инициативной группы, который был создан для организации республиканского референдума относительно внесения изменений в Конституцию с точки зрения избрания и увольнения Президента прямым голосованием народа, ограничения депутатской неприкосновенности и количества депутатов — от 101 до 71. В декабре 2015 года, некоторые из членов платформы «Достоинство и правда», в том числе и Андрей Нэстасе, присоединились к партии «Народная сила» (ПНС). На внеочередном Съезде ПНС, 13 декабря 2015г., партия была переименована в партию «Платформа Достоинство и правда», а Андрей Нэстасе был избран председателем партии. Андрей Нэстасе женат, у него трое детей.