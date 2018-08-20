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Общество
Константин Москович выступит в столичном Зеленом театре 26 августа
20.08.2018

Знаменитый молдавский музыкант, наист Константин Москович выступит в столичном Зеленом театре. Концерт состоится 26 августа. Вместе с Московичем на сцену выйдут артисты из Украины, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Чехии и Израиля. 

Константин Москович признается, что отзывчивее молдавской публики не встречал нигде в мире. 

"Я выступал в самом известном концертном зале мира - в Карнеги Холле, и в ньй-йорском Милениуме, в самых больших залах мира. В каждой стране публика особая. Но наши мне кажутся самыми сентиментальными", - сказал наист Константин Москович. 

Особым гостем концерта станет итальянский тенор Алессандро Сафина.

Билеты стоят от 100 до 200 леев.


 
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