Самоуверенность налоговиков: бизнес на аренде квартир якобы выходит из тени

В последнее время повысилось внимание государственной налоговой службы к владельцам недвижимости, сдающим ее в аренду, что привело к выходу их из тени и увеличению поступлений в бюджет, сообщает Инфотаг со ссылкой на ГНС.



Налоговики считают, что это итог как проводимой с начала нынешнего года информационной кампании о требованиях законодательства в данной области, так и участившихся налоговых проверок владельцев недвижимости.

В ходе проверок установлено, что число собственников, сдающих в аренду квартиры или другую недвижимость, превышает 2,4 тысячи. При этом у 234 физических лиц были выявлены нарушения. Как следствие в бюджет дополнительно пришло налогов более чем на 380 тысяч лей, 55,7 тысяч лей пени и 26 тысяч лей штрафов.

Всего в январе-июле в налоговых органах зарегистрировано 4 994 договора о сдаче во временное пользование объектов недвижимости.

По закону физические лица, сдающие в аренду недвижимость, обязаны уплатить государству 7-процентный налог с полученного дохода. За уклонение от уплаты предусмотрены административные санкции.