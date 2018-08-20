Кот, который сидит на электронной почте правительства и жрет сметану

Еще в 90-х годах, а затем в 2013-м были утверждены и распределены обязанности между премьер-министром и заместителями премьера. Но в 2017 году приняли новый закон о правительстве, и остались всего две должности вице-премьеров: по евроинтеграции и реинтеграции. Постановление о распределении обязанностей вроде как устарело.

Кроме того, в последние несколько лет ряд госструктур перевели из подчинения министерств в подчинение правительства. Настало время перераспределить полномочия. Но выяснилось, что, по большому счету, делить-то нечего. У вице-премьеров узкая специализация, значит, за все должен отвечать премьер. Чего добивался - то и получил.

Но премьеру некогда заниматься «мелочами». И вот множество госструктур, якобы подчиненных правительству, остались бесхозными. Все вопросы, особенно связанные с жалобами и предложениями, решает управление менеджмента и петиций госканцелярии. Оно монополизировало электронную почту правительства, и теперь невозможно обратиться ни к премьеру, ни к вице-премьерам, ни к руководству госканцелярии.

Даже при повторном обращении, когда подчиненные структуры не решают проблемы или необоснованно отказывают в предоставлении информации, обращения незаконно направляют тем, на кого жалуются, и они повторно через 30-45 дней отпишутся (пошлют в формулу площади окружности).

Не потому ли в выступлениях премьера о «достижениях» правительства всегда один позитив? А знает ли он о том, что творится во вверенном ему хозяйстве - министерствах и ведомствах?

Он же не может, как министр экономики, лично проехаться в маршрутке, сделать управленческие выводы и дать указания. Или лично сановным пальцем ковырнуть свежий асфальт, чтобы лично убедиться в качестве дорожных работ и дать указание вырубить деревья на трассе.

Вот и получается: когда в доме нет хозяина, наглый кот жрет сметану прямо из тарелки на столе.

Думитру БАРБАЛАТ