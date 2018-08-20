Это то же самое, если бы проститутка возглавила Полицию нравов! Мнение о явлении, набирающем силу в СМИ

В своей статье Думитру Спэтару рассказывает о явлении, которое набирает силу в молдавских СМИ – каннибализме. Автор уточняет, что некоторые журналисты и СМИ взяли моду учить этике и морали других своих коллег, будучи политически ангажированными, и пытаясь доказать, что все СМИ тоже являются таковыми.

По его мнению, тот факт, что такие журналисты дают уроки морали, то же самое, если бы проститутка возглавила Полицию нравов!

«Уверен, что чем ближе выборы, тем больше аппетиты политиков усмирить неудобные им СМИ, и тем больше будет случаев политической проституции среди СМИ и журналистов. А чтобы никто не заметил, насколько низко падут некоторые, каннибалы от СМИ будут направо и налево создавать обманчивое ощущение, что все СМИ одинаковы», – пишет он.

«Очевидно, что не следует равнять себя со всеми глупцами, и терять время, доказывая, что ты прав, тем, кто и сам это знает. Но и позволять, чтобы политические проститутки читали тебе лекции о морали, тоже не стоит. Поэтому, предлагаю каждый раз, когда кто-то кого-то учит жизни, задаваться вопросом, кто это делает, и с какой целью.

Уверяю вас, что чаще всего выяснится, что это делают каннибалы, но зная об этом, мы сможем нейтрализовать их действия, и тогда их политические хозяева, убедившись в их неэффективности, откажутся от их услуг. И даже если количество безработных в СМИ возрастет, результат все равно будет положительным – будет меньше профессиональных политических проституток», – отмечает Думитру Спэтару.

Кристина Пендя