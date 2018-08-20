Каковы могут быть последствия протеста от 26 августа

Проевропейская оппозиция объявила о проведении антиправительственной акции протеста 26 августа. Этот протест вполне может стать событием, которое задаст тон всему предстоящему политическому сезону. На данный момент в связи с этим протестом есть несколько возможных сценариев развития событий, которые я попытаюсь перечислить ниже.

Сценарий 1 – Протест будет масштабным, но мирным. В этом случае, власть, скорее всего, будет игнорировать требования протестующих, как это делала и ранее. Масштабность протеста станет стимулом для проевропейской оппозиции продолжать протестное движение, которое отвлекло бы власть от своей повестки дня, и заставило бы ее следить за действиями оппозиции. Также волна акций протеста может положительно сказаться на результатах выборов для оппозиции.

Сценарий 2 – Протест будет малочисленным и мирным. В этом случае власть поймет, что ей ничего не угрожает, и приступит к реализации своей повестки дня, не обращая внимания на протесты, даже если они и будут организованы оппозицией. Для проевропейской оппозиции это будет сигналом для смены тактики, потому что протесты не смогли стать ее главным оружием в борьбе с властью. Не исключено, что провал этой акции протеста еще больше разочарует проевропейских избирателей и повысит уровень их индифферентности.

Сценарий 3 – Протестбудет насильственным. В этом случае, сторона, которая проявит агрессию, потеряет и в имидже, и в позициях. Насилие со стороны власти может стать той искрой, которая взорвет пороховую бочкутерпения молдавского народа. Насилие со стороны протестующихможет дискредитироватьпротестное движение в целом, и привести к падению популярности. Вместе с тем, очень важно, чтобы оппозиция следила за тем, чтобы в ее рядах не оказалось провокаторов.

Сценарий 4 – Независимо от масштабов протеста, проевропейская оппозиция может принять решение о переходе к протестам в режиме нон-стоп. Ранее такие протесты уже были, и так оппозиция смогла бы поддерживать протестные настроения в обществе, что поможет ей на парламентских выборах.

Сценарий 5 – Независимо от масштабов протеста, оппозиция могла бы принять решение перейти к новому уровню протестов – к акциям «гражданского неповиновения». Это выведет борьбу с властью на новый уровень и непременно скажется на результатах выборов.

Может быть, возможны и другие сценарии событий, но лично я вижу эти пять. Все они являются свидетельством того, что от протеста, объявленного оппозицией на 26 августа, можно ожидать что угодно…

Думитру Спэтару