Политический аналитик Оазу Нантой утверждает, что государственность Республики Молдова вступила в процесс явной деградации с того момента, когда власти предали избирателей, которые поддержали европейский курс. Это предательство ускорило отъезд тех, кто не может терпеть невыносимую реальность Молдовы и, соответственно, день за днем уменьшает количество тех, кто нуждается в Республике Молдова в качестве демократического государства.

„Страна, в которой выбирают „додонов”, обречена на провал”, - сказал Оазу Нантой. Такое мнение аналитик высказал для IPN, отметив наиболее значимые события или действия, которые способствовали или, наоборот, нанесли ущерб демократии, независимости и правовому государству с момента предыдущей годовщины независимости Республики Молдова.

„Если граждане Республики Молдова не будут сопротивляться, то в ситуации, когда ни ЕС, ни США и ни НАТО не заинтересованы в этой территории без граждан, наступит международная изоляция и „возобновление” пути на Восток. В остальном, я надеюсь, что люди останутся довольными концертами, которые пройдут 27 августа, и за которые заплатят Плахотнюк, Додон и Шор”, - заявил Оазу Нантой.

По его словам, Республика Молдова стремительно превращается в территорию, где „принципы и ценности” криминального мира доминируют на обоих берегах Днестра.