Деятельность, призванная пропагандировать семейное чтение, будет развернута на юге Молдовы

Деятельность, призванная пропагандировать чтение среди детей будет проводиться в трех библиотеках юга Республики Молдова. Таким образом, несколько семей с детьми, в возрасте 2 и 13 лет, из села Андрушул де Жос и Манта района Кахул, а так же из города Кахул, с 20 по 31 августа примут участие в мероприятии „Время сказок”. Мероприятия будут проходить в Детской библиотеке им. Григоре Виеру в городе Кахул и в публичных библиотеках из сел Андрушул де Жос и Манта района Кахул, передает IPN.

„Время сказок” будет проводиться в рамках проекта „Чтение – семейная деятельность”, реализованного Марией Дандеш в рамках под-программы „Профессиональное возвращение диаспоры”. Программа реализуется при финансовой поддержке правительственной программы грантов Diaspora Engagement Hub в рамках проекта „Укрепление институциональной базы Республики Молдова в области миграции и развития”, реализуемого Государственной канцелярией через Бюро по связям с диаспорой и финансируемого Швейцарским агентством развития и сотрудничества.

Молдаванка Мария Дандеш, уехавшая десять лет назад в Монреаль, Канада, говорит, что посредством проекта ,,Чтение – семейная деятельность” намерена продвигать чтение через акцию „Время сказок”. Проект посвящен исключительно библиотекам и пройдет в три этапа. Так, в понедельник, 20 августа, и во вторник, 21 августа, в Детской библиотеке им. Григоре Виеру в городе Кахул состоится открытие проекта, где будет представлен образец деятельности „Время сказок”. Бенефициарами проекта будут и семьи с детьми.

В среду, 22 августа, в четверг, 23 августа, и в пятницу, 24 августа, будут организованы семинары по обучению персонала библиотек-бенефициаров. А 28, 29 и 30 августа проект будет внедрен в библиотеках села Андрушул де Жос и Манта, где семьи с детьми получат удовольствие от услышанных сказок. В дальнейшем, пройдут беседы с примарами, сельскими жителями, библиотекарями о перспективах продолжения подобных мероприятий за пределами проекта.

Мария Дандеш заявила для Агентства IPN, что эта деятельность направлена на продвижение чтения, а „Время сказок” является эффективным методом, который призван побудить родителей привести детей в библиотеку. В то же время, через этот проект она хочет поделиться своим профессиональным опытом, продвигая такую деятельность в Монреале, в Национальной библиотеке и архивах Квебека BANQ, и в другой библиотеке в пригороде Монреаля.

„Я хочу стимулировать родителей понять, насколько важным является их участие в привитии у детей любви к чтению. Современный мир, электронные инновации приводят к отсутствию взаимодействия между сверстниками, а так же с институтами общества. Не стоит забывать, что чтение остается основным шагом в процессе духовного, интеллектуального и личностного развития детей. Чем раньше прививается детям любовь к чтению, тем их жизнь в будущем, взрослого, будет богаче”, - сказала Мария Дандеш.

Мария Дандеш утверждает, что было бы хорошо, чтобы такие мероприятия проводились в общинах по несколько раз в году, чтобы продвигать чтение среди подрастающего поколения.